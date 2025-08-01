В Запорожье создают сеть хранилищ для хранения электроэнергии

В Запорожской области планируется развернуть сеть систем хранения энергии (стериджей), чтобы повысить устойчивость региона к возможным атакам на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

Из-за постоянных вражеских ударов по объектам критической инфраструктуры регион активно укрепляет энергетическую безопасность. По словам Федорова, уже идет строительство защиты трансформаторных подстанций, а также реализуются проекты по монтажу когенерационных установок.

Общая мощность новых КГУ превысила 100 МВт. Для их подключения Запорожье получило более 200 млн. грн. субвенции от правительства, Мининфраструктуры и Европейского инвестиционного банка.

Эти установки позволят существенно снизить издержки компаний на электроэнергию. Ожидается, что стоимость производимой энергии будет по меньшей мере вдвое ниже рыночной.

Федоров добавил, что по проектированию сториджей область уже завершила проект на 35 МВт для промышленных хранилищ энергии. Его планируют представить международным партнерам в ближайшее время.

Отдельное направление – установка солнечных электростанций на крышах социальных учреждений. По словам Регины Харченко, одна из таких СЭС, которая заработала в июле, уже сгенерировала 3,2 МВт электроэнергии.

"Если говорить о цифрах, то это позволило больнице покрыть 67% электроэнергии, в которой нуждалось это здание. Во-вторых, сэкономить более 33 тысяч гривен на электроэнергии, и это только за этот незначительный период", - подчеркнула она.

DTEK объявила о намерении реализовать в Украине масштабные проекты по созданию установок хранения энергии (УЗЭ) общей мощностью до 500 МВт. В этой связи компания инициировала изменения в трастовый договор по еврооблигациям и условиям межгруппового финансирования и операций.