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У Запоріжжі створюють мережу сховищ для зберігання електроенергії

електроенергія
Вартість виробленої енергії буде вдвічі нижчою, ніж ринкова / Запорізька ОВА

У Запорізькій області планують розгорнути мережу систем зберігання енергії (сториджів), щоб підвищити стійкість регіону до можливих атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

Через постійні ворожі удари по об'єктах критичної інфраструктури регіон активно зміцнює енергетичну безпеку. За словами Федорова, вже триває будівництво захисту трансформаторних підстанцій, а також реалізуються проєкти з монтажу когенераційних установок.

Загальна потужність нових КГУ перевищила 100 МВт. Для їх підключення Запоріжжя отримало понад 200 млн грн субвенції від уряду, Мінінфраструктури та Європейського інвестиційного банку.

Ці установки дозволять значно знизити витрати підприємств на електроенергію. Очікується, що вартість виробленої енергії буде щонайменше вдвічі нижчою, ніж ринкова.

Федоров додав, що стосовно проєктування сториджів область уже завершила проєкт на 35 МВт для промислових сховищ енергії. Його планують представити міжнародним партнерам у найближчий час.

Окремий напрям — встановлення сонячних електростанцій на дахах соціальних установ. За словами Регіни Харченко, одна з таких СЕС, яка запрацювала в липні, уже згенерувала 3,2 МВт електроенергії.

"Якщо говорити про цифри, то це дозволило лікарні покрити 67 % електроенергії, якої потребувала ця будівля. По-друге, зекономити більше 33 тисяч гривень на електроенергії, і це тільки за цей незначний період", – наголосила вона.

Додамо, компанія DTEK оголосила про намір реалізувати в Україні масштабні проєкти зі створення установок зберігання енергії (УЗЕ) загальною потужністю до 500 МВт. У зв’язку з цим компанія ініціювала зміни до трастового договору за єврооблігаціями та умов міжгрупового фінансування й операцій.

Автор:
Тетяна Гойденко