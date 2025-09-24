Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,95

48,79

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

100 км безпечних доріг: на Запоріжжі зводять тунелі від ворожих дронів

У Запорізькій області будують антидронові тунелі
У Запорізькій області будують антидронові тунелі / akzent.zp

У Запорізькій області розпочали масштабне будівництво антидронових тунелів, які мають убезпечити дороги від атак ворога.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова

За його словами, мета проєкту — звести 100 км захищених доріг до кінця 2025 року.

Перший тунель уже завершено силами однієї з військових бригад. Ще три споруди готові на 60% — над ними працює Державна спеціальна служба транспорту.

"Після того як ворог почав широко викорситовувати дрони на оптоволокні, логістичні шляхи стали зовсім небезпечними, особливо в близькості до лінії фронту. Близькість — це і 15, і 20 км, адже ворог постійно удосконалює оптоволоконні дрони, сьогодні вони вже можуть летіти на 25-30 км. Саме тому єдиний спосіб захисту — будівництво тунелей з сітками. Ними можуть пересувати не тільки військові, а найголовніше — цивільні", — зазначив Федоров.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин додав, що противник активно завдає ударів по логістиці, намагаючись відрізати передові позиції від найближчого тилу.

"Ворог активно завдає ударів по нашій логістиці, намагаючись відрізати передові позиції від найближчого тилу. Це робиться для того, щоб ми не змогли оперативно здійснювати перекидання необхідних резервів на напрямках, де це потрібно", — сказав Волошин.

За його словами, противник прагне створити в прифронтовій зоні "мертву смугу", де будь-який рух транспорту наражається на ризик удару ворожого дрону. Ця "мертва смуга" сьогодні має ширину до 10 кілометрів.

Додамо, у Запорізькій області планують розгорнути мережу систем зберігання енергії (сториджів), щоб підвищити стійкість регіону до можливих атак на енергетичну інфраструктуру.

Автор:
Тетяна Гойденко