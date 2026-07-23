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100 км на одном заряде: Минобороны кодифицировало первый полноприводный электромотоцикл

байк для ВСУ
Полноприводный электромотоцикл МУЛ.Е / Минобороны

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах первый отечественный полноприводный электрический мотоцикл МУЛ.Е. Транспорт разработан специально для логистики, эвакуации и перемещения личного состава в условиях бездорожья.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Характеристики модели

В ходе испытаний мотоцикл подтвердил заявленные характеристики. Модель имеет следующие особенности:

  • конструкция полного привода 2×2; повышенная живучесть благодаря двум независимым двигателям;
  • малозаметность и бесшумность применения;
  • высокопроизводительные электродвигатели;
  • малое время развертывания и сворачивания;
  • длительное время автономной работы;
  • значительный запас хода;
  • высокая минная стойкость благодаря низкому давлению на поверхность;
  • высокая максимальная скорость.

Кроме того, конструкция предусматривает возможность буксировки прицепа.

Запас хода и источника питания

Заряженных аккумуляторов МУЛ.Е хватает почти на 100 км пути. На раме мотоцикла установлен дополнительный съемный бензиновый генератор, заряжающий штатные батареи. Генератор можно использовать в качестве отдельного источника питания для:

  • зарядки аккумуляторов телефонов , средств связи и FPV- дронов ;  
  • обеспечение электропитание подразделения в полевых условиях .

Благодаря широким внедорожным шинам и полному приводу транспорт передвигается по песку, глубокому снегу и заболоченной местности. Мотоцикл создает низкое давление на почву, соизмеримое с шагом пехотинца, из-за чего не активирует большинство противотранспортных мин.

Поставка мототехники для ВСУ

"Мобильность на фронте оказывает непосредственное влияние на скорость выполнения боевых задач и сохранение жизни военных", — подчеркнули в ведомстве.

Заметим, в 2026 году Агентство оборонных закупок ДОТ заключило контракты на поставку 1 500 мотоциклов для ВСУ, что втрое превышает объемы в прошлом году. Благодаря вовлечению в тендер шести компаний экономия для государственного бюджета составила почти 12 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук