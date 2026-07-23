100 км на одному заряді: Міноборони кодифікувало перший повнопривідний електромотоцикл

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних Силах перший вітчизняний повнопривідний електричний мотоцикл МУЛ.Е. Транспорт розроблено спеціально для логістики, евакуації та переміщення особового складу в умовах бездоріжжя.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Характеристики моделі

Під час випробувань мотоцикл підтвердив заявлені характеристики. Модель має такі особливості:

конструкція повного приводу 2×2; підвищена живучість завдяки двом незалежним двигунам;

малопомітність і безшумність застосування;

високопродуктивні електродвигуни;

малий час розгортання та згортання;

тривалий час автономної роботи;

значний запас ходу;

висока мінна стійкість завдяки низькому тиску на поверхню;

висока максимальна швидкість.

Крім того конструкція передбачає можливість буксирування причепа.

Запас ходу та джерела живлення

Заряджених акумуляторів МУЛ.Е вистачає на майже 100 км шляху. На рамі мотоцикла встановлено додатковий знімний бензиновий генератор, який заряджає штатні батареї. Генератор можна використовувати як окреме джерело живлення для:

зарядки акумуляторів телефонів , засобів зв ' язку та FPV- дронів ;

забезпечення електроживлення підрозділу в польових умовах .

Завдяки широким позашляховим шинам та повному приводу транспорт пересувається по піску, глибокому снігу та заболоченій місцевості. Мотоцикл створює низький тиск на ґрунт, співмірний із кроком піхотинця, через що не активує більшість протитранспортних мін.

П остачання мототехніки для ЗСУ

"Мобільність на фронті безпосередньо впливає на швидкість виконання бойових завдань і збереження життя військових", — підкреслили у відомстві.

Зауважимо, у 2026 році Агенція оборонних закупівель ДОТ уклала контракти на постачання 1 500 мотоциклів для ЗСУ, що втричі перевищує обсяги минулого року. Завдяки залученню до тендеру шести компаній економія для державного бюджету склала майже 12 млн грн.