100 МВт солнечной генерации и 200 МВтч хранения энергии: Ascania Energy и Risen Energy подписали соглашения о проектах в Украине

Ascania Energy, входящая в Группу компаний Аскания, и международный производитель энергетического оборудования Risen Energy подписали два меморандума о сотрудничестве в сфере солнечной энергетики и установок хранения энергии. Они определяют рамки сотрудничества над проектами в Украине общим объемом до 100 МВт солнечной генерации и 200 МВт час установок хранения энергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании Ascania Energy.

Документы были подписаны 14 августа на производственной площадке Risen Energy в Китае. В рамках сотрудничества Risen Energy будет обеспечивать технологии и оборудование для солнечной генерации и хранения энергии. Ascania Energy будет отвечать за развитие и реализацию проектов в Украине, инжиниринг, интеграцию оборудования и локальный сервис.

Партнерство ориентировано на украинский рынок и на потребности энергосистемы, которая продолжает восстанавливаться после масштабных российских атак на объекты генерации и сетевую инфраструктуру. Одновременно с восстановлением в Украине растет потребность в новых распределенных мощностях – генерации, расположенной ближе к потребителю, и системах, позволяющих накапливать электроэнергию и использовать ее тогда, когда нагрузка на сеть больше.

Само сочетание солнечного поколения и установок хранения является одним из практических инструментов такой перестройки. Солнечные станции создают дополнительные локальные мощности, а накопители позволяют сохранять производимую электроэнергию и использовать ее в другое время – в частности, в периоды высокого спроса или сетевых ограничений.

Для украинских предприятий развитие таких решений означает возможность диверсификации источников энергообеспечения, сочетая электроэнергию из сети с собственной генерацией и накоплением. После атак на энергетическую инфраструктуру вопрос непрерывности энергоснабжения стал для бизнеса не только операционным, но и одним из факторов устойчивости производства и инвестиций.

По словам CEO и совладельца Ascania Energy Евгения Пятька, для Украины принципиально важно восстановить для создания устойчивой и децентрализованной энергосистемы путем быстрой интеграции новых генерирующих мощностей и технологий накопления, а сотрудничество с Risen Energy открывает доступ к необходимым технологическим и производственным возможностям.

Со своей стороны, президент европейского направления Risen Energy Джерри Цинь подчеркнул, что партнерство позволяет объединить глобальный технологический опыт компании в солнечной энергетике и системах накопления со знанием украинского рынка и экспертизой Ascania Energy для долгосрочной поддержки трансформации энергосектора страны.

Ascania Energy работает на украинском рынке поставок и трейдинга электроэнергии и природного газа, а также реализует проекты в сфере энергетической инфраструктуры, возобновляемой генерации и систем накопления. Компания также принимает участие в проектах восстановления и модернизации энергетической инфраструктуры Украины.

Risen Energy – основанный в Китае производитель оборудования для солнечной энергетики и систем накопления, продукция которого представлена более чем в 90 странах и регионах. По состоянию на второй квартал 2026 г. совокупные поставки солнечных модулей компании превысили 121,4 ГВт, а систем накопления – 10 ГВт·час.

Risen Energy уже поставляла оборудование на украинский рынок: модули компании использовались в 12 солнечных проектах, в том числе на Покровской СЭС мощностью 323 МВт.

13 августа, в преддверии подписания меморандумов, CEO и совладелец Ascania Energy Евгений Пятько и технический директор Егор Ярмоленко посетили производственную площадку Risen Energy. Украинская команда ознакомилась с производством и тестированием солнечных модулей и промышленных систем накопления, рассматриваемых для использования в будущих проектах в Украине.

Следующим этапом сотрудничества станет определение конкретных проектов и площадок в Украине. Договоренности также предполагают подготовку украинских инженерных команд и развитие локального технического и послепродажного сервиса.

Напомним, ранее сообщалось, что солнечная энергетика впервые обеспечила четверть всей электроэнергии в ЕС. В июне 2026 года солнечные электростанции обеспечили рекордные 25% общего производства в Евросоюзе, сгенерировав за месяц 52 ТВтч.