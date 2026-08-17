100 МВт сонячної генерації та 200 МВт·год зберігання енергії: Ascania Energy та Risen Energy підписали угоди про проєкти в Україні

Ascania Energy, що входить до Групи компаній Асканія, та міжнародний виробник енергетичного обладнання Risen Energy підписали два меморандуми про співпрацю у сфері сонячної енергетики та установок зберігання енергії. Вони визначають рамки співпраці над проєктами в Україні загальним обсягом до 100 МВт сонячної генерації та 200 МВт·год установок зберігання енергії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії Ascania Energy.

Документи підписали 14 серпня на виробничому майданчику Risen Energy у Китаї. У межах співпраці Risen Energy забезпечуватиме технології та обладнання для сонячної генерації і зберігання енергії. Ascania Energy відповідатиме за розвиток і реалізацію проєктів в Україні, інжиніринг, інтеграцію обладнання та локальний сервіс.

Партнерство орієнтоване на український ринок і потреби енергосистеми, яка продовжує відновлюватися після масштабних російських атак на об’єкти генерації та мережеву інфраструктуру. Одночасно з відбудовою в Україні зростає потреба у нових розподілених потужностях – генерації, розташованій ближче до споживача, та системах, які дозволяють накопичувати електроенергію і використовувати її тоді, коли навантаження на мережу найбільше.

Саме поєднання сонячної генерації та установок зберігання є одним із практичних інструментів такої перебудови. Сонячні станції створюють додаткові локальні потужності, а накопичувачі дозволяють зберігати вироблену електроенергію та використовувати її в інший час – зокрема у періоди високого попиту або мережевих обмежень.

Для українських підприємств розвиток таких рішень означає можливість диверсифікувати джерела енергозабезпечення, поєднуючи електроенергію з мережі з власною генерацією та накопиченням. Після атак на енергетичну інфраструктуру питання безперервності енергопостачання стало для бізнесу не лише операційним, а й одним із факторів стійкості виробництва та інвестицій.

За словами CEO та співвласника Ascania Energy Євгена Пятька, для України принципово важливо використати відбудову для створення стійкої та децентралізованої енергосистеми шляхом швидкої інтеграції нових генерувальних потужностей та технологій накопичення, а співпраця з Risen Energy відкриває доступ до необхідних технологічних і виробничих можливостей.

Зі свого боку президент європейського напряму Risen Energy Джеррі Цінь підкреслив, що партнерство дозволяє поєднати глобальний технологічний досвід компанії в сонячній енергетиці й системах накопичення зі знанням українського ринку та експертизою Ascania Energy для довгострокової підтримки трансформації енергосектору країни.

Ascania Energy працює на українському ринку постачання та трейдингу електроенергії і природного газу, а також реалізує проєкти у сфері енергетичної інфраструктури, відновлюваної генерації та систем накопичення. Компанія також бере участь у проєктах з відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури України.

Risen Energy – заснований у Китаї виробник обладнання для сонячної енергетики та систем накопичення, продукція якого представлена більш ніж у 90 країнах і регіонах. Станом на другий квартал 2026 року сукупні поставки сонячних модулів компанії перевищили 121,4 ГВт, а систем накопичення – 10 ГВт·год.

Risen Energy вже постачала обладнання на український ринок: модулі компанії використовувалися у 12 сонячних проєктах, зокрема на Покровській СЕС потужністю 323 МВт.

13 серпня, напередодні підписання меморандумів, CEO та співвласник Ascania Energy Євген Пятько і технічний директор Єгор Ярмоленко відвідали виробничий майданчик Risen Energy. Українська команда ознайомилася з виробництвом і тестуванням сонячних модулів та промислових систем накопичення, які розглядаються для використання у майбутніх проєктах в Україні.

Наступним етапом співпраці стане визначення конкретних проєктів і майданчиків в Україні. Домовленості також передбачають підготовку українських інженерних команд і розвиток локального технічного та післяпродажного сервісу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сонячна енергетика вперше забезпечила чверть усієї електроенергії в ЄС. У червні 2026 року сонячні електростанції забезпечили рекордні 25% загального виробництва в Євросоюзі, згенерувавши за місяць 52 ТВт·год.