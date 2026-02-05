1,26 трлн грн без дефицита: Кабмин одобрил бюджет Пенсионного фонда

Кабинет Министров Украины утвердил бездефицитный бюджет Пенсионного фонда Украины на 2026 год. Общий объем доходов и расходов Фонда составит 1263,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики.

Как отметил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, бюджет Пенсионного фонда на 2026 год сбалансирован и обеспечивает своевременное финансирование всех предусмотренных законодательством социальных выплат.

"Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год - сбалансированный, бездефицитный и обеспечивает своевременное финансирование всех предусмотренных законодательством социальных выплат. Одновременно мы готовим дальнейшие системные изменения в пенсионном обеспечении, чтобы сделать пенсионную систему более справедливой, прозрачной и понятной для людей", - подчеркнул министр.

Утвержденный бюджет предусматривает финансирование пенсионных выплат в размере 1001,9 млрд грн. На выплаты по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, а также в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, направляется 63,8 млрд грн.

Кроме того, 197,6 млрд. грн. предусмотрено на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, государственной социальной помощи и других социальных выплат, определенных законодательством.

Бюджет Пенсионного фонда также учитывает проведение с 1 марта 2026 индексации пенсионных и страховых выплат.

Заметим, что правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.