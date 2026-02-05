Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Наличный курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

1,26 трлн грн без дефицита: Кабмин одобрил бюджет Пенсионного фонда

пенсии
Кабмин одобрил бюджет Пенсионного фонда / Depositphotos

Кабинет Министров Украины утвердил бездефицитный бюджет Пенсионного фонда Украины на 2026 год. Общий объем доходов и расходов Фонда составит 1263,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики.

Как отметил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, бюджет Пенсионного фонда на 2026 год сбалансирован и обеспечивает своевременное финансирование всех предусмотренных законодательством социальных выплат.

"Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год - сбалансированный, бездефицитный и обеспечивает своевременное финансирование всех предусмотренных законодательством социальных выплат. Одновременно мы готовим дальнейшие системные изменения в пенсионном обеспечении, чтобы сделать пенсионную систему более справедливой, прозрачной и понятной для людей", - подчеркнул министр.

Утвержденный бюджет предусматривает финансирование пенсионных выплат в размере 1001,9 млрд грн. На выплаты по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, а также в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, направляется 63,8 млрд грн.

Кроме того, 197,6 млрд. грн. предусмотрено на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, государственной социальной помощи и других социальных выплат, определенных законодательством.

Бюджет Пенсионного фонда также учитывает проведение с 1 марта 2026 индексации пенсионных и страховых выплат.

Заметим, что правительство работает над пенсионной реформой, которая должна обеспечить более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы получат три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко