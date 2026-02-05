1,26 трлн грн без дефіциту: Кабмін схвалив бюджет Пенсійного фонду

Кабінет міністрів України затвердив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік. Загальний обсяг доходів і видатків Фонду становитиме 1 263,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення Міністерства соціальної політики.

Як зазначив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік є збалансованим і забезпечує своєчасне фінансування всіх передбачених законодавством соціальних виплат.

"Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік — збалансований, бездефіцитний та забезпечує своєчасне фінансування всіх передбачених законодавством соціальних виплат. Одночасно ми готуємо подальші системні зміни у пенсійному забезпеченні, щоб зробити пенсійну систему більш справедливою, прозорою і зрозумілою для людей", — наголосив міністр.

Затверджений бюджет передбачає фінансування пенсійних виплат у розмірі 1 001,9 млрд грн. На виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а також у разі нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності, спрямовується 63,8 млрд грн.

Крім того, 197,6 млрд грн передбачено на виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого і рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу, державної соціальної допомоги й інших соціальних виплат, визначених законодавством.

Бюджет Пенсійного фонду також враховує проведення з 1 березня 2026 року індексації пенсійних та страхових виплат.

Зауважимо, уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.