135 лет на рынке: легендарный джинсовый бренд Lee продают за миллиард долларов

Бренд Lee продают за 1 миллиард долларов / Википедия

Американская компания Kontoor Brands согласилась продать свой известный джинсовый бренд Lee компании Authentic Brands Group за $1 млрд. Главная причина – желание владельца оптимизировать работу и сосредоточиться на более прибыльных марках, таких как Wrangler.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Соглашение предусматривает, что Kontoor получит $750 млн. сразу, а еще $250 млн будут зависеть от результатов бренда после перехода под управление Authentic. После оглашения этой новости акции Kontoor выросли на 1% на предбиржевых торгах.

Совет директоров Kontoor уже единогласно одобрил это соглашение. Ожидается, что она полностью закроется во второй половине 2026 года после получения разрешений от всех регуляторных органов.

Бренд Lee в последнее время демонстрировал худшие финансовые результаты из-за неравномерного спроса и сильной конкуренции на рынке США по сравнению с Wrangler. В течение первого квартала Kontoor начала процесс продаж бизнеса Lee, стремясь сосредоточить свое внимание на согласовании портфеля брендов Kontoor с ключевыми возможностями, сообщила компания.

О бренде Lee

Lee – это легендарный американский бренд повседневной и джинсовой одежды, основанный в Канзасе в 1889 году Генри Дэвидом Ли. Он входит в мировую тройку старейших и известных производителей джинсов.

Начинала как компания по пошиву прочной рабочей одежды и комбинезонов для фермеров и железнодорожников. Именно бренд Lee выпустил первые в мире джинсы на металлической молнии и разработал легендарную куртку из денима.

С 2019 года бренд принадлежит американской корпорации Kontoor Brands.

Об Authentic Brands Group

Authentic Brands Group владеет портфелем более 50 модных брендов, среди которых Reebok, Champion, Brooks Brothers и Guess, с совокупными розничными продажами около $38 млрд в год.

Бизнес-модель компании заключается в приобретении известных брендов (одежда, спорт, лайфстайл) и прав на творческое наследие знаменитостей. Сама ABG не занимается производством или торговлей: она передает эти процессы в управление партнерским компаниям по лицензии.

Напомним, и тальянский модный дом Prada 2 декабря 2025 официально объявил об успешном завершении приобретения своего конкурента — легендарного бренда Versace.

Автор:
Татьяна Ковальчук