135 років на ринку: легендарний джинсовий бренд Lee продають за мільярд доларів

Бренд Lee продають за 1 мільярд доларів / Вікіпедія

Американська компанія Kontoor Brands погодилася продати свій відомий джинсовий бренд Lee компанії Authentic Brands Group за $1 млрд. Головна причина – бажання власника оптимізувати роботу та зосередитися на більш прибуткових марках, таких як Wrangler.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Угода передбачає, що Kontoor отримає $750 млн одразу, а ще $250 млн залежатимуть від результатів бренду після переходу під управління Authentic. Після оголошення цієї новини акції Kontoor зросли на 1% на передбіржових торгах.

Рада директорів Kontoor вже одноголосно схвалила цю угоду. Очікується, що її повністю закриють у другій половині 2026 року після отримання дозволів від усіх регуляторних органів.

Бренд Lee останнім часом демонстрував гірші фінансові результати через нерівномірний попит та сильну конкуренцію на ринку США у порівнянні з Wrangler. Протягом першого кварталу Kontoor розпочала процес продажу бізнесу Lee, прагнучи зосередити свою увагу на узгодженні портфеля брендів Kontoor з ключовими можливостями, повідомила компанія.

Про бренд Lee

Lee — це легендарний американський бренд повсякденного та джинсового одягу, заснований у Канзасі в 1889 році Генрі Дейвідом Лі. Він входить до світової трійки найстаріших та найвідоміших виробників джинсів.

Починала як компанія з пошиття міцного робочого одягу та комбінезонів для фермерів і залізничників. Саме бренд Lee випустив перші у світі джинси на металевій блискавці та розробив легендарну куртку з деніму.

З 2019 року бренд належить американській корпорації Kontoor Brands.

Про Authentic Brands Group

Authentic Brands Group володіє портфелем понад 50 модних брендів, серед яких Reebok, Champion, Brooks Brothers і Guess, із сукупними роздрібними продажами близько $38 млрд на рік.

Бізнес-модель компанії полягає в придбанні відомих брендів (одяг, спорт, лайфстайл) та прав на творчу спадщину знаменитостей. Сама ABG не займається виробництвом чи торгівлею: вона передає ці процеси в управління партнерським компаніям за ліцензією.

Нагадаємо, італійський модний дім Prada 2 грудня 2025 року офіційно оголосив про успішне завершення придбання свого конкурента — легендарного бренду Versace.

Автор:
Тетяна Ковальчук