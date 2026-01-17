- Категория
$14 млн инвестиций и выход на Великобританию: итоги UK–Ukraine TechBridge
Два года назад стартовал проект UK-Ukraine TechBridge, объединяющий украинский технологический сектор с возможностями Великобритании. Первые результаты уже дают ощутимый эффект.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.
Проект объединяет потенциал tech-секторов обеих стран и создает win-win возможности для стартапов и бизнес-экосистем. Благодаря инициативе украинские компании получают миллионные инвестиции, менторскую поддержку и доступ к международным рынкам.
Как отметила Наталья Деникеева, заместитель Министра цифровой трансформации, украинский технологический сектор остается точкой роста даже в сложные военные времена.
"UK–Ukraine TechBridge доказывает, что поддержка партнеров может превращаться в реальные деньги, реальные проекты и реальные рынки для украинских компаний. Такие сильные международные партнерства очень нужны, чтобы закладывать фундамент сильной, конкурентной экономики Украины после войны", – подчеркнула она.
Основные результаты проекта за два года
Привлечение инвестиций: через акселератор прошли 39 украинских стартапов, которые получили доступ к более чем 20 международным венчурным фондам, 400 часам менторской поддержки и суммарно привлекли более $14 млн.
Выход на глобальный рынок: фаундеры презентовали продукты в London Tech Week в 2024 и 2025 годах, наладили прямой контакт с британским бизнесом и инвесторами. Некоторые стартапы уже успешно вышли на британский рынок – среди них Cases, Deus Robotics, Aspichi, Spendbase.
Поддержка инноваций для гуманитарного разминирования: совместно с Sikorsky Challenge проведен конкурс инноваций, финансирование получило лучшие решения.
Образовательный хаб: более 1200 украинцев прошли безвозмездные курсы по цифровым и предпринимательским навыкам от ведущих технологических компаний мира - Cisco, Salesforce, Oracle, AWS.
Налаживание партнерств: впервые делегация британских предпринимателей TechUK посетила Украину в рамках Lviv IT Arena, укрепив прямые связи и превратив общие амбиции в практические кейсы сотрудничества.
Напомним, 16 января 2024 года Украина вместе с Великобританией официально запустила технологический мост UK-Ukraine TechBridge. Этот проект усилит украинскую ИТ-индустрию и облегчит участие малого и среднего бизнеса в цифровой торговле.