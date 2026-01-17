Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Наличный курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,79

50,57

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

$14 млн инвестиций и выход на Великобританию: итоги UK–Ukraine TechBridge

программисты, ноутбуки
Украинские стартапы выходят на глобальный рынок благодаря TechBridge / Freepik

Два года назад стартовал проект UK-Ukraine TechBridge, объединяющий украинский технологический сектор с возможностями Великобритании. Первые результаты уже дают ощутимый эффект.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Проект объединяет потенциал tech-секторов обеих стран и создает win-win возможности для стартапов и бизнес-экосистем. Благодаря инициативе украинские компании получают миллионные инвестиции, менторскую поддержку и доступ к международным рынкам.

Как отметила Наталья Деникеева, заместитель Министра цифровой трансформации, украинский технологический сектор остается точкой роста даже в сложные военные времена.

"UK–Ukraine TechBridge доказывает, что поддержка партнеров может превращаться в реальные деньги, реальные проекты и реальные рынки для украинских компаний. Такие сильные международные партнерства очень нужны, чтобы закладывать фундамент сильной, конкурентной экономики Украины после войны", – подчеркнула она.

Основные результаты проекта за два года

Привлечение инвестиций: через акселератор прошли 39 украинских стартапов, которые получили доступ к более чем 20 международным венчурным фондам, 400 часам менторской поддержки и суммарно привлекли более $14 млн.

Выход на глобальный рынок: фаундеры презентовали продукты в London Tech Week в 2024 и 2025 годах, наладили прямой контакт с британским бизнесом и инвесторами. Некоторые стартапы уже успешно вышли на британский рынок – среди них Cases, Deus Robotics, Aspichi, Spendbase.

Поддержка инноваций для гуманитарного разминирования: совместно с Sikorsky Challenge проведен конкурс инноваций, финансирование получило лучшие решения.

Образовательный хаб: более 1200 украинцев прошли безвозмездные курсы по цифровым и предпринимательским навыкам от ведущих технологических компаний мира - Cisco, Salesforce, Oracle, AWS.

Налаживание партнерств: впервые делегация британских предпринимателей TechUK посетила Украину в рамках Lviv IT Arena, укрепив прямые связи и превратив общие амбиции в практические кейсы сотрудничества.

Напомним, 16 января 2024 года Украина вместе с Великобританией официально запустила технологический мост UK-Ukraine TechBridge. Этот проект усилит украинскую ИТ-индустрию и облегчит участие малого и среднего бизнеса в цифровой торговле.

Автор:
Татьяна Гойденко