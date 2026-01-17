$14 млн інвестицій і вихід на Британію: підсумки UK–Ukraine TechBridge

Два роки тому стартував проєкт UK–Ukraine TechBridge, який поєднує український технологічний сектор із можливостями Великої Британії. Перші результати вже дають відчутний ефект.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Проєкт об’єднує потенціал tech-секторів обох країн і створює win-win можливості для стартапів і бізнес-екосистем. Завдяки ініціативі українські компанії отримують мільйонні інвестиції, менторську підтримку та доступ до міжнародних ринків.

Як зазначила Наталя Денікеєва, заступниця Міністра цифрової трансформації, український технологічний сектор залишається точкою зростання навіть у складні воєнні часи.

"UK–Ukraine TechBridge доводить, що підтримка партнерів може перетворюватися на реальні гроші, реальні проєкти й реальні ринки для українських компаній. Такі сильні міжнародні партнерства дуже потрібні, щоб закладати фундамент сильної, конкурентної економіки України після війни", – підкреслила вона.

Основні результати проєкту за два роки

Залучення інвестицій: через акселератор пройшли 39 українських стартапів, які отримали доступ до понад 20 міжнародних венчурних фондів, 400 годин менторської підтримки та сумарно залучили понад $14 млн.

Вихід на глобальний ринок: фаундери презентували продукти на London Tech Week у 2024 та 2025 роках, налагодили прямий контакт із британським бізнесом та інвесторами. Деякі стартапи вже успішно вийшли на британський ринок — серед них Cases, Deus Robotics, Aspichi, Spendbase.

Підтримка інновацій для гуманітарного розмінування: спільно з Sikorsky Challenge проведено конкурс інновацій, фінансування отримали найкращі рішення.

Освітній хаб: понад 1 200 українців пройшли безоплатні курси з цифрових та підприємницьких навичок від провідних технологічних компаній світу — Cisco, Salesforce, Oracle, AWS.

Налагодження партнерств: уперше делегація британських підприємців TechUK відвідала Україну в межах Lviv IT Arena, зміцнивши прямі зв’язки та перетворивши спільні амбіції на практичні кейси співпраці.

Нагадаємо, 16 січня 2024 року Україна разом з Великою Британією офіційно запустила технологічний міст UK-Ukraine TechBridge. Цей проєкт посилить українську ІТ-індустрію та полегшить участь малого й середнього бізнесу в цифровій торгівлі.