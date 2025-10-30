1,4 млрд грн дополнительной дотации: Кабмин поддержал пострадавшие от войны общины и области

Правительство продолжает последовательную финансовую поддержку оккупированных и пострадавших от войны территорий. Одобрено распределение 1,4 млрд. грн. дополнительной дотации, которая будет направлена 360 местным бюджетам территориальных общин, а также областным бюджетам за третий квартал 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Эта дополнительная дотация является критически важным механизмом для компенсации потерь доходов местных бюджетов, возникших вследствие боевых действий, временной оккупации или близости к линии фронта.

Финансовая помощь распределена следующим образом:

635,7 млн грн - для 164 местных бюджетов в качестве компенсации потерь по налогу на доходы физических лиц;



383,8 млн грн - для 81 общины в качестве компенсации потерь от платы за землю;



297,3 млн грн - для областных бюджетов Донецкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Сумской областей в качестве компенсации потерь от налога на прибыль предприятий;

56,8 млн грн – для 38 общин как компенсация потерь от единого налога;

38,3 млн грн - для 77 общин как компенсация потерь от налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Государство системно поддерживает общины, расположенные вблизи фронта: в этом году местные бюджеты этих территорий уже получили более 15,9 млрд дополнительных дотаций. Эти средства должны быть эффективно использованы органами местного самоуправления на жизненно важные сферы – поддержку школ, больниц, социальных учреждений и стимулирование местной экономики.

Напомним, в августе правительство утвердило распределение более 1,4 млрд. грн. дополнительной дотации за второй квартал 2025 года для местных бюджетов. Эти средства будут направлены на поддержку территорий, пострадавших от российской агрессии, и помогут компенсировать потери, вызванные войной.