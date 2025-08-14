Запланована подія 2

Местные бюджеты получат 1,4 млрд грн дополнительной дотации: каким общинам направят средства

гривны
Территориальные общины получат дополнительные средства. / Depositphotos

Кабинет министров утвердил распределение более 1,4 млрд. грн. дополнительной дотации за второй квартал 2025 года для местных бюджетов. Эти средства будут направлены на поддержку территорий, пострадавших от российской агрессии, и помогут компенсировать потери, вызванные войной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Кошты будут распределены следующим образом:

  • 435 млн грн – для областного бюджета Черниговской области и 25 территориальных общин (первоочередные расходы, в том числе зарплаты и коммунальные услуги) ;
  • 441,9 млн грн – для 113 территориальных общин (компенсация потерь от налога на недвижимость, платы за землю и единого налога);  
  • 394,9 млн грн – для областного бюджета Донецкой области и 90 территориальных общин (компенсация потерь НДФЛ);
  • 149,6 млн грн – для 77 территориальных общин (компенсация потерь за декабрь 2024 года);
  • 3 млн грн – для бюджета Кальчицкой сельской территориальной общины (меры военного положения, социальная защита переселенцев) .

Эта дополнительная дотация является частью общей бюджетной программы, которая предусматривает выделение более 36,5 млрд грн в течение 2025 года для поддержки пострадавших общин. Распределение помощи происходит ежеквартально.

Напомним, в мае Министерство финансов Украины, согласно бюджетному законодательству, обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 19,7 млрд грн, что составляет 91,6% предусмотренных росписью ассигнований.

Автор:
Татьяна Ковальчук