Местные бюджеты получат 1,4 млрд грн дополнительной дотации: каким общинам направят средства
Кабинет министров утвердил распределение более 1,4 млрд. грн. дополнительной дотации за второй квартал 2025 года для местных бюджетов. Эти средства будут направлены на поддержку территорий, пострадавших от российской агрессии, и помогут компенсировать потери, вызванные войной.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Кошты будут распределены следующим образом:
-
435 млн грн – для областного бюджета Черниговской области и 25 территориальных общин (первоочередные расходы, в том числе зарплаты и коммунальные услуги) ;
- 441,9 млн грн – для 113 территориальных общин (компенсация потерь от налога на недвижимость, платы за землю и единого налога);
- 394,9 млн грн – для областного бюджета Донецкой области и 90 территориальных общин (компенсация потерь НДФЛ);
- 149,6 млн грн – для 77 территориальных общин (компенсация потерь за декабрь 2024 года);
- 3 млн грн – для бюджета Кальчицкой сельской территориальной общины (меры военного положения, социальная защита переселенцев) .
Эта дополнительная дотация является частью общей бюджетной программы, которая предусматривает выделение более 36,5 млрд грн в течение 2025 года для поддержки пострадавших общин. Распределение помощи происходит ежеквартально.
Напомним, в мае Министерство финансов Украины, согласно бюджетному законодательству, обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 19,7 млрд грн, что составляет 91,6% предусмотренных росписью ассигнований.