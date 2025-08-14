Місцеві бюджети отримають 1,4 млрд грн додаткової дотації: яким громадам спрямують кошти

Кабінет міністрів затвердив розподіл понад 1,4 млрд грн додаткової дотації за другий квартал 2025 року для місцевих бюджетів. Ці кошти спрямують на підтримку територій, які постраждали від російської агресії, і допоможуть компенсувати втрати, спричинені війною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Кошти будуть розподілені наступним чином:

435 млн грн – для обласного бюджету Чернігівської області та 25 територіальних громад (першочергові видатки, зокрема зарплати та комунальні послуги) ;



441,9 млн грн – для 113 територіальних громад (компенсація втрат від податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку);

441,9 млн грн – для 113 територіальних громад (компенсація втрат від податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку); 394,9 млн грн – для обласного бюджету Донецької області та 90 територіальних громад (компенсація втрат ПДФО);

149,6 млн грн – для 77 територіальних громад (компенсація втрат за грудень 2024 року);

3 млн грн – для бюджету Кальчицької сільської територіальної громади (заходи воєнного стану, соціальний захист переселенців) .

Ця додаткова дотація є частиною загальної бюджетної програми, що передбачає виділення понад 36,5 млрд грн протягом 2025 року для підтримки постраждалих громад. Розподіл допомоги відбувається щоквартально.

Нагадаємо, у травні Міністерство фінанасів України, згідно з бюджетним законодавством, забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 19,7 млрд грн, що становить 91,6 % передбачених розписом асигнувань