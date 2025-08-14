Запланована подія 2

Місцеві бюджети отримають 1,4 млрд грн додаткової дотації: яким громадам спрямують кошти

Териториальні громади отримають додатковы кошти. / Depositphotos

Кабінет міністрів затвердив розподіл понад 1,4 млрд грн додаткової дотації за другий квартал 2025 року для місцевих бюджетів. Ці кошти спрямують на підтримку територій, які постраждали від російської агресії, і допоможуть компенсувати втрати, спричинені війною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

Кошти будуть розподілені наступним чином:

  • 435 млн грн – для обласного бюджету Чернігівської області та 25 територіальних громад (першочергові видатки, зокрема зарплати та комунальні послуги);
  • 441,9 млн грн – для 113 територіальних громад (компенсація втрат від податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку); 
  • 394,9 млн грн – для обласного бюджету Донецької області та 90 територіальних громад (компенсація втрат ПДФО); 
  • 149,6 млн грн – для 77 територіальних громад (компенсація втрат за грудень 2024 року); 
  • 3 млн грн – для бюджету Кальчицької сільської територіальної громади (заходи воєнного стану, соціальний захист переселенців).

Ця додаткова дотація є частиною загальної бюджетної програми, що передбачає виділення понад 36,5 млрд грн протягом 2025 року для підтримки постраждалих громад. Розподіл допомоги відбувається щоквартально.

Нагадаємо, у травні Міністерство фінанасів України, згідно з бюджетним законодавством, забезпечило перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 19,7 млрд грн, що становить 91,6 % передбачених розписом асигнувань

Автор:
Тетяна Ковальчук