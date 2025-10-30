1,4 млрд грн додаткової дотації: Кабмін підтримав постраждалі від війни громади та області

Уряд продовжує послідовну фінансову підтримку деокупованих та постраждалих від війни територій. Схвалено розподіл 1,4 млрд грн додаткової дотації, яка буде спрямована 360 місцевим бюджетам територіальних громад, а також обласним бюджетам за третій квартал 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Ця додаткова дотація є критично важливим механізмом для компенсації втрат доходів місцевих бюджетів, що виникли внаслідок бойових дій, тимчасової окупації або через близькість до лінії фронту.

Фінансова допомога розподілена наступним чином:

635,7 млн грн — для 164 місцевих бюджетів як компенсація втрат із податку на доходи фізичних осіб;



383,8 млн грн — для 81 громади як компенсація втрат від плати за землю;



297,3 млн грн — для обласних бюджетів Донецької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської та Сумської областей як компенсація втрат від податку на прибуток підприємств;

56,8 млн грн — для 38 громад як компенсація втрат від єдиного податку;

38,3 млн грн — для 77 громад як компенсація втрат від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Держава системно підтримує громади, які розташовані поблизу фронту: цьогоріч місцеві бюджети цих територій вже отримали понад 15,9 млрд грн додаткових дотацій. Зазначені кошти мають бути ефективно використані органами місцевого самоврядування на життєво важливі сфери – підтримку шкіл, лікарень, соціальних установ та стимулювання місцевої економіки.

Нагадаємо, у серпні уряд затвердив розподіл понад 1,4 млрд грн додаткової дотації за другий квартал 2025 року для місцевих бюджетів. Ці кошти спрямують на підтримку територій, які постраждали від російської агресії, і допоможуть компенсувати втрати, спричинені війною.