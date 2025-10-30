Запланована подія 2

1,4 млрд грн додаткової дотації: Кабмін підтримав постраждалі від війни громади та області

Постраждалі від війни області і громади України отримають 1,4 млрд грн додаткової дотації. / Shutterstock

Уряд продовжує послідовну фінансову підтримку деокупованих та постраждалих від війни територій. Схвалено розподіл 1,4 млрд грн додаткової дотації, яка буде спрямована 360 місцевим бюджетам територіальних громад, а також обласним бюджетам за третій квартал 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Ця додаткова дотація є критично важливим механізмом для компенсації втрат доходів місцевих бюджетів, що виникли внаслідок бойових дій, тимчасової окупації або через близькість до лінії фронту.

Фінансова допомога розподілена наступним чином:

  • 635,7 млн грн — для 164 місцевих бюджетів як компенсація втрат із податку на доходи фізичних осіб;
  • 383,8 млн грн — для 81 громади як компенсація втрат від плати за землю; 
  • 297,3 млн грн — для обласних бюджетів Донецької, Кіровоградської, Одеської, Полтавської та Сумської областей як компенсація втрат від податку на прибуток підприємств;
  • 56,8 млн грн — для 38 громад як компенсація втрат від єдиного податку;
  • 38,3 млн грн — для 77 громад як компенсація втрат від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Держава системно підтримує громади, які розташовані поблизу фронту: цьогоріч місцеві бюджети цих територій вже отримали понад 15,9 млрд грн додаткових дотацій. Зазначені кошти мають бути ефективно використані органами місцевого самоврядування на життєво важливі сфери – підтримку шкіл, лікарень, соціальних установ та стимулювання місцевої економіки.

Нагадаємо, у серпні уряд затвердив розподіл понад 1,4 млрд грн додаткової дотації за другий квартал 2025 року для місцевих бюджетів. Ці кошти спрямують на підтримку територій, які постраждали від російської агресії, і допоможуть компенсувати втрати, спричинені війною.

