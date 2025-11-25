$15 млн в поддержку малых фермеров, женщин и ветеранов: утвержден новый проект DOBRO

Украина и Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) официально утвердили первый совместный проект – DOBRO ("Развитие бизнеса и возможностей для сельских территорий"). Целью этой инициативы является создание стали и конкурентоспособных производственных цепей для сельскохозяйственных производителей в общинах.

об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В рамках проекта DOBRO запланировано выделение первоочередных $15 миллионов в поддержку малых фермеров, ориентируясь на три ключевых целевых группы в агроотрасли: молодежь, женщины, ветераны.

Важной составляющей проекта также климатическая устойчивость. Война усугубила ряд экологических рисков, включая деградацию почв, загрязнение и дефицит воды. Мероприятия в рамках DOBRO будут направлены на адаптацию сельскохозяйственного производства к изменению климата.

Замминистра Денис Башлык подчеркнул, что государственные программы уже демонстрируют эффективность. В качестве примера фермеры прифронтовых территорий уже получили 1,57 млрд грн грантовой помощи на развитие садов и теплиц.

В ходе диалога с IFAD о партнерстве украинская сторона акцентировала внимание на неотложных и долгосрочных потребностях аграрного сектора и подтвердила полную готовность к немедленной реализации проекта DOBRO.

