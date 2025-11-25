$15 млн на підтримку малих фермерів, жінок та ветеранів: затверджено новий проєкт DOBRO

Україна та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) офіційно затвердили перший спільний проєкт – DOBRO ("Розвиток бізнесу та можливостей для сільських територій"). Ця ініціатива має на меті створити сталі та конкурентоспроможні виробничі ланцюги для сільськогосподарських виробників у громадах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

У рамках проєкту DOBRO заплановано виділення першочергових $15 мільйонів на підтримку малих фермерів, орієнтуючись на три ключові цільові групи в агрогалузі: молодь, жінки, ветерани.

Важливою складовою проєкту є також кліматична стійкість. Війна посилила низку екологічних ризиків, включаючи деградацію ґрунтів, забруднення та дефіцит води. Заходи в межах DOBRO будуть спрямовані на адаптацію сільськогосподарського виробництва до змін клімату.

Заступник міністра Денис Башлик підкреслив, що державні програми вже демонструють ефективність. Як приклад, фермери прифронтових територій вже отримали 1,57 млрд грн грантової допомоги на розвиток садів та теплиць.

Під час діалогу з IFAD про партнерство українська сторона акцентувала увагу на нагальних і довгострокових потребах аграрного сектору та підтвердила повну готовність до негайної реалізації проєкту DOBRO.

Нагадаємо, для фінансування агробізнесу в Україні створено фонд у розмірі 150 млн євро. Українська інвестиційна компанія Diligent Capital Partners (DCP) разом з нідерландською консалтинговою фірмою 2ndAries оголосили про запуск фонду Food4Impact (F4i)