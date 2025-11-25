Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,37

+0,10

EUR

48,92

+0,21

Готівковий курс:

USD

42,60

42,48

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

$15 млн на підтримку малих фермерів, жінок та ветеранів: затверджено новий проєкт DOBRO

долари
В Україні затверджено новий проєкт DOBRO для малих фермерів, жінок та ветеранів / Freepik

Україна та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) офіційно затвердили перший спільний проєкт – DOBRO ("Розвиток бізнесу та можливостей для сільських територій"). Ця ініціатива має на меті створити сталі та конкурентоспроможні виробничі ланцюги для сільськогосподарських виробників у громадах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

У рамках проєкту DOBRO заплановано виділення першочергових $15 мільйонів на підтримку малих фермерів, орієнтуючись на три ключові цільові групи в агрогалузі: молодь, жінки, ветерани.

Важливою складовою проєкту є також кліматична стійкість. Війна посилила низку екологічних ризиків, включаючи деградацію ґрунтів, забруднення та дефіцит води. Заходи в межах DOBRO будуть спрямовані на адаптацію сільськогосподарського виробництва до змін клімату.

Заступник міністра Денис Башлик підкреслив, що державні програми вже демонструють ефективність. Як приклад, фермери прифронтових територій вже отримали 1,57 млрд грн грантової допомоги на розвиток садів та теплиць.

Під час діалогу з IFAD про партнерство українська сторона акцентувала увагу на нагальних і довгострокових потребах аграрного сектору та підтвердила повну готовність до негайної реалізації проєкту DOBRO.

Нагадаємо, для фінансування агробізнесу в Україні створено фонд у розмірі 150 млн євро. Українська інвестиційна компанія Diligent Capital Partners (DCP) разом з нідерландською консалтинговою фірмою 2ndAries оголосили про запуск фонду Food4Impact (F4i)

Автор:
Тетяна Ковальчук