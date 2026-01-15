1500 долларов на посевную: в Украине стартует прием заявок на ваучеры для прифронтовых сельских общин

С 15 января в Украине начинается прием заявок в Государственном аграрном реестре (ДАР) на получение ваучеров на 1500 долларов в гривневом эквиваленте для закупки высококачественных семян и минеральных удобрений для весенней посевной.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

О ваучерах для весенней посевной

Программа будет реализована Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) при финансовой поддержке правительства Норвегии.

Она проводится в рамках нового проекта ФАО и Норвегии общей стоимостью 4 млн долл., направленного на поддержку сельских общин в прифронтовых районах Украины.

Участие в программе могут принять фермеры из Днепропетровской и Черниговской областей, которые:

обрабатывают от 10 до 150 гектаров сельскохозяйственных угодий;

испытали негативное влияние полномасштабной войны.

Подать заявку через Государственный аграрный реестр можно до 31 января 2026 года. Приоритет в программе будет предоставляться малым фермерским хозяйствам, возглавляемым женщинами.

После рассмотрения заявок отобранные участники получат уведомление через ГАР с подробными инструкциями по получению и использованию ваучеров. Следует отметить, что подача заявки не гарантирует автоматического получения помощи — отбор будет проводиться в соответствии с критериями программы и финансированием.

Инициатива объединяет сельскохозяйственную поддержку с мерами раннего восстановления, помогая сельским семьям и малым фермерам преодолеть последствия войны, безопасно возвратиться к хозяйственной деятельности и обеспечить стабильное производство продовольствия.

Напомним, в прошлом году фермеры пяти областей бесплатно могли получить семена кукурузы.