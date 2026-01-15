1 500 доларів на посівну: в Україні стартує прийом заявок на ваучери для прифронтових сільських громад

З 15 січня в Україні розпочинається прийом заявок у Державному аграрному реєстрі (ДАР) на отримання ваучерів на 1 500 доларів у гривневому еквіваленті для закупівлі високоякісного насіння та мінеральних добрив для весняної посівної.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про ваучери для весняної посівної

Програму реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Продовольною та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки уряду Норвегії.

Вона проводиться в межах нового проєкту ФАО та Норвегії загальною вартістю 4 млн дол., який спрямований на підтримку сільських громад у прифронтових районах України.

Участь у програмі можуть взяти фермери з Дніпропетровської та Чернігівської областей, які:

обробляють від 10 до 150 гектарів сільськогосподарських угідь;

зазнали негативного впливу повномасштабної війни.

Подати заявку через Державний аграрний реєстр можна до 31 січня 2026 року. Пріоритет у програмі надаватиметься малим фермерським господарствам, очолюваним жінками.

Після розгляду заявок відібрані учасники отримають повідомлення через ДАР з детальними інструкціями щодо отримання та використання ваучерів. Варто зазначити, що подання заявки не гарантує автоматичного отримання допомоги — відбір проводитиметься відповідно до критеріїв програми та наявного фінансування.

Ініціатива поєднує сільськогосподарську підтримку з заходами раннього відновлення, допомагаючи сільським родинам і малим фермерам подолати наслідки війни, безпечно повернутися до господарської діяльності та забезпечити стабільне виробництво продовольства.

Нагадаємо, минулого року фермери п’яти областей безкоштовно могли отримати насіння кукурудзи.