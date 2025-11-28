$1,6 млрд на технологии: Япония переходит к стабильному финансированию ИИ и чипов

Правительство Японии планирует выделить около 252,5 млрд иен ($1,6 млрд) из дополнительного бюджета в поддержку разработок ИИ и полупроводников. Это часть стратегии стабильного финансирования этих критически важных секторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Хотя эта сумма значительно меньше 1,5 триллиона иен, выделенных в прошлогоднем дополнительном бюджете, представители правящей партии и Министерства экономики, торговли и промышленности (METI) объясняют это тем, что правительство начнет обеспечивать большую часть дополнительного финансирования этих секторов в рамках обычных бюджетов.

Ожидается, что такой переход обеспечит более стабильное финансирование в долгосрочной перспективе.

В целом с 2021 года, когда была введена новая стратегия, Япония уже выделила около 5,7 триллиона иен для возрождения полупроводниковой промышленности.

Правительство инвестировало средства в конкретные крупные проекты, такие как Rapidus Corp., литейный завод Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. в Кумамото и Micron Technology Inc. в Хиросиме.

После подписания кабинетом премьер-министра Санаэ Такаичи, дополнительный бюджет теперь нуждается в одобрении парламентом. Ожидается, что принятие пройдет гладко, поскольку у правящей коалиции большинство в нижней палате.

В рамках этого же дополнительного бюджета METI также пригласила:

100 миллиардов иен для инвестиций в страховую компанию Nippon Export and Investment Insurance. Это необходимо для укрепления финансовой базы государственного страховщика торговли, играющего ключевую роль в реализации инвестиционной программы на $550 миллиардов в рамках торгового соглашения между США и Японией.

для инвестиций в страховую компанию Nippon Export and Investment Insurance. Это необходимо для укрепления финансовой базы государственного страховщика торговли, играющего ключевую роль в реализации инвестиционной программы на $550 миллиардов в рамках торгового соглашения между США и Японией. 93,7 миллиарда иен для помощи частным компаниям в обеспечении редкоземельных элементов и укреплении национальных запасов критически важных минералов. Япония стремится снизить свою зависимость от Китая относительно этих элементов из соображений экономической безопасности.

Напомним, Китай ужесточил контроль за импортом микрочипов, поскольку Пекин стремится отучить свои технологические компании от использования американских продуктов, таких как процессоры искусственного интеллекта компании Nvidia.

Последние шаги Пекина связаны с тем, что чиновники пришли к выводу: отечественные китайские чипы уже достигли уровня производительности, сопоставимого с адаптированными моделями Nvidia для Китая.