$1,6 млрд на технології: Японія переходить до стабільного фінансування ШІ та чипів

Уряд Японії планує виділити приблизно 252,5 млрд єн ($1,6 млрд) із додаткового бюджету на підтримку розробок ШІ та напівпровідників. Це є частиною стратегії стабільного фінансування цих критично важливих секторів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Хоча ця сума значно менша за близько 1,5 трильйона єн, виділених у торішньому додатковому бюджеті, представники правлячої партії та Міністерства економіки, торгівлі та промисловості (METI) пояснюють це тим, що уряд почне забезпечувати більшу частину додаткового фінансування цих секторів у рамках звичайних бюджетів.

Очікується, що такий перехід забезпечить стабільніше фінансування в довгостроковій перспективі.

Загалом з 2021 року, коли була запроваджена нова стратегія, Японія вже виділила близько 5,7 трильйона єн для відродження напівпровідникової промисловості.

Уряд інвестував кошти у конкретні великі проєкти, такі як Rapidus Corp., ливарний завод Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. у Кумамото та завод Micron Technology Inc. у Хіросімі.

Після підписання кабінетом прем'єр-міністра Санае Такаічі, додатковий бюджет тепер потребує схвалення парламентом. Очікується, що ухвалення пройде гладко, оскільки правляча коаліція має більшість у нижній палаті.

У рамках цього ж додаткового бюджету METI також запросила:

100 мільярдів єн для інвестицій у страхову компанію Nippon Export and Investment Insurance. Це необхідно для зміцнення фінансової бази державного страховика торгівлі, який відіграє ключову роль у реалізації інвестиційної програми на $550 мільярдів у рамках торговельної угоди між США та Японією.

93,7 мільярда єн для допомоги приватним компаніям у забезпеченні рідкісноземельних елементів та зміцнення національних запасів критично важливих мінералів. Японія прагне зменшити свою залежність від Китаю щодо цих елементів з міркувань економічної безпеки.

Нагадаємо, Китай посилив контроль за імпортом мікрочипів, оскільки Пекін прагне відучити свої технологічні компанії від використання американських продуктів, таких як процесори штучного інтелекту компанії Nvidia.

Останні кроки Пекіна пов’язані з тим, що високопосадовці дійшли висновку: вітчизняні китайські чипи вже досягли рівня продуктивності, співставного з адаптованими моделями Nvidia для Китаю.