2 000 бутылок в час: во Львовской области разоблачили нелегальный завод минеральной воды

В Дрогобычском районе Львовской области полиция закрыла нелегальный завод по разливу минеральной воды. Предприятие работало без разрешений и нанесло окружающей среде ущерб на 2,4 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Нацполиция.

По данным следствия, на территории бывшего завода площадью 1000 кв. м дельцы установили мощное оборудование, выпускавшее до 2 000 бутылок в час.

Воду под чужой маркой продавали в магазинах Львовской области. Неконтролируемая выкачка привела к истощению и загрязнению подземных источников.

Во время обысков правоохранители изъяли линии разлива и более 4000 бутылок готовой продукции. Директору предприятия объявили подозрение по ч. 3 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр).

Суд направил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн. Следствие под руководством Специализированной экологической прокуратуры продолжается.

Ранее в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших схему изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков без разрешительных документов.