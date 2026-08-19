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2 000 бутылок в час: во Львовской области разоблачили нелегальный завод минеральной воды

Предприятие в час выпускало 2 тысячи бутылок без разрешений
Предприятие в час выпускало 2 тысячи бутылок без разрешений / Нацполиция

В Дрогобычском районе Львовской области полиция закрыла нелегальный завод по разливу минеральной воды. Предприятие работало без разрешений и нанесло окружающей среде ущерб на 2,4 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Нацполиция.

По данным следствия, на территории бывшего завода площадью 1000 кв. м дельцы установили мощное оборудование, выпускавшее до 2 000 бутылок в час.

Воду под чужой маркой продавали в магазинах Львовской области. Неконтролируемая выкачка привела к истощению и загрязнению подземных источников.

Во время обысков правоохранители изъяли линии разлива и более 4000 бутылок готовой продукции. Директору предприятия объявили подозрение по ч. 3 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр).

Суд направил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн. Следствие под руководством Специализированной экологической прокуратуры продолжается.

Фото 2 — 2 000 бутылок в час: во Львовской области разоблачили нелегальный завод минеральной воды
Фото 3 — 2 000 бутылок в час: во Львовской области разоблачили нелегальный завод минеральной воды

Ранее в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших схему изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков без разрешительных документов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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