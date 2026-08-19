2 000 пляшок за годину: на Львівщині викрили нелегальний завод мінеральної води

У Дрогобицькому районі Львівської області поліція закрила нелегальний завод із розливу мінеральної води. Підприємство працювало без дозволів і завдало довкіллю збитків на 2,4 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, на території колишнього заводу площею 1 000 кв. м ділки встановили потужне обладнання, що випускало до 2 000 пляшок на годину.

Воду під чужою маркою продавали в магазинах Львівщини. Неконтрольована викачка призвела до виснаження та забруднення підземних джерел.

Під час обшуків правоохоронці вилучили лінії розливу та понад 4 000 пляшок готової продукції. Директору підприємства оголосили підозру за ч. 3 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр).

Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 266 тис. грн. Слідство під керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури триває.

Раніше у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили незаконну діяльність групи осіб, які організували схему виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів.