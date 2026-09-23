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200 машин на старте: украинский сервис аренды авто начал работу на Кипре
Украинский сервис Getmancar приступил к работе на Кипре с собственным автопарком и локальной командой. Компания уже предлагает около 200 автомобилей в пяти городах и планирует довести их количество до 1000.
Как пишет Dilo, об этом информирует AIN.ua.
Getmancar запустил аренду авто на Кипре
В настоящее время автомобили Getmancar доступны в пяти городах острова:
- Лорнати;
- Лимассоли;
- Пафоси;
- Никосии;
- Айя-Напи.
Больше всего автомобилей сосредоточено в Ларнаке, где также расположен головной офис компании. По предварительному заказу автомобиль можно доставить и в другие города Кипра.
Getmancar планирует увеличить автопарк
Кипр станет одним из самых крупных зарубежных рынков Getmancar по масштабу присутствия. На первом этапе компания инвестировала в закупку 200 автомобилей и планирует постепенно довести их количество до 1000 автомобилей.
Для сравнения, в Катаре, где Getmancar также работает, автопарк компании насчитывает около 55 автомобилей.
Кипрское направление отличается от модели работы компании в других странах. В Молдове, Румынии, Грузии, Германии, Египте и Катаре Getmancar использует партнерскую или франчайзинговую модель. На Кипре компания работает самостоятельно – с собственным автопарком и локальной командой.
Кто станет клиентами Getmancar на Кипре
На первом этапе компания ориентируется, прежде всего, на туристов и экспатов. В Getmancar объясняют выход на кипрский рынок особенностями местной транспортной системы и спросом на аренду автомобилей.
Компания рассчитывает выйти на окупаемость кипрского направления в течение года до следующего летнего сезона.
Кроме того, Кипр планируется использовать в качестве площадки для тестирования новых подходов к развитию сервиса и продукта.
Как работает Getmancar в Украине
Getmancar работает в Киеве, Львове и Днепре. Через мобильное приложение пользователи могут арендовать автомобили на минуту, час или сутки.
Такая модель совмещает каршеринг с традиционной арендой автомобиля и отличается от классических прокатных сервисов.
История компании
Основатель Getmancar Тарас Гетманский начал бизнес в январе 2018 с автопарка на 70 автомобилей.
Выручка компании в 2021 году составила 45 млн грн. В 2022 году, когда Getmancar приступил к международной экспансии, этот показатель вырос до 88 млн грн.
До начала полномасштабного вторжения в Россию компанию оценивали примерно в $15–17 млн.