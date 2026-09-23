200 машин на старте: украинский сервис аренды авто начал работу на Кипре

Украинский сервис Getmancar приступил к работе на Кипре с собственным автопарком и локальной командой. Компания уже предлагает около 200 автомобилей в пяти городах и планирует довести их количество до 1000.

Как пишет Dilo, об этом информирует AIN.ua.

Getmancar запустил аренду авто на Кипре

В настоящее время автомобили Getmancar доступны в пяти городах острова:

Лорнати;

Лимассоли;

Пафоси;

Никосии;

Айя-Напи.

Больше всего автомобилей сосредоточено в Ларнаке, где также расположен головной офис компании. По предварительному заказу автомобиль можно доставить и в другие города Кипра.

Getmancar планирует увеличить автопарк

Кипр станет одним из самых крупных зарубежных рынков Getmancar по масштабу присутствия. На первом этапе компания инвестировала в закупку 200 автомобилей и планирует постепенно довести их количество до 1000 автомобилей.

Для сравнения, в Катаре, где Getmancar также работает, автопарк компании насчитывает около 55 автомобилей.

Кипрское направление отличается от модели работы компании в других странах. В Молдове, Румынии, Грузии, Германии, Египте и Катаре Getmancar использует партнерскую или франчайзинговую модель. На Кипре компания работает самостоятельно – с собственным автопарком и локальной командой.

Кто станет клиентами Getmancar на Кипре

На первом этапе компания ориентируется, прежде всего, на туристов и экспатов. В Getmancar объясняют выход на кипрский рынок особенностями местной транспортной системы и спросом на аренду автомобилей.

Компания рассчитывает выйти на окупаемость кипрского направления в течение года до следующего летнего сезона.

Кроме того, Кипр планируется использовать в качестве площадки для тестирования новых подходов к развитию сервиса и продукта.

Как работает Getmancar в Украине

Getmancar работает в Киеве, Львове и Днепре. Через мобильное приложение пользователи могут арендовать автомобили на минуту, час или сутки.

Такая модель совмещает каршеринг с традиционной арендой автомобиля и отличается от классических прокатных сервисов.

История компании

Основатель Getmancar Тарас Гетманский начал бизнес в январе 2018 с автопарка на 70 автомобилей.

Выручка компании в 2021 году составила 45 млн грн. В 2022 году, когда Getmancar приступил к международной экспансии, этот показатель вырос до 88 млн грн.

До начала полномасштабного вторжения в Россию компанию оценивали примерно в $15–17 млн.