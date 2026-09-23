200 машин на старті: український сервіс оренди авто розпочав роботу на Кіпрі

Український сервіс Getmancar розпочав роботу на Кіпрі з власним автопарком та локальною командою. Компанія вже пропонує близько 200 автомобілів у п’яти містах і планує довести їхню кількість до 1000.

Як пише Dilo, про це інформує AIN.ua.

Getmancar запустив оренду авто на Кіпрі

Наразі автомобілі Getmancar доступні у п’яти містах острова:

Ларнаці;

Лімасолі;

Пафосі;

Нікосії;

Айя-Напі.

Найбільше автомобілів зосереджено в Ларнаці, де також розташований головний офіс компанії. За попереднім замовленням автомобіль можна доставити і в інші міста Кіпру.

Getmancar планує збільшити автопарк

Кіпр стане одним із найбільших закордонних ринків Getmancar за масштабом присутності. На першому етапі компанія інвестувала в закупівлю 200 автомобілів і планує поступово довести їхню кількість до 1000.

Для порівняння, у Катарі, де Getmancar також працює, автопарк компанії налічує близько 55 автомобілів.

Кіпрський напрямок відрізняється від моделі роботи компанії в інших країнах. У Молдові, Румунії, Грузії, Німеччині, Єгипті та Катарі Getmancar використовує партнерську або франчайзингову модель. На Кіпрі компанія працює самостійно — із власним автопарком і локальною командою.

Хто стане клієнтами Getmancar на Кіпрі

На першому етапі компанія орієнтується передусім на туристів та експатів. У Getmancar пояснюють вихід на кіпрський ринок особливостями місцевої транспортної системи та попитом на оренду автомобілів.

Компанія розраховує вийти на окупність кіпрського напряму протягом року — до наступного літнього сезону.

Крім того, Кіпр планують використовувати як майданчик для тестування нових підходів до розвитку сервісу та продукту.

Як працює Getmancar в Україні

В Україні Getmancar працює у Києві, Львові та Дніпрі. Через мобільний застосунок користувачі можуть орендувати автомобілі на хвилину, годину або добу.

Така модель поєднує каршеринг із традиційною орендою авто та відрізняється від класичних прокатних сервісів.

Історія компанії

Засновник Getmancar Тарас Гетманський розпочав бізнес у січні 2018 року з автопарку на 70 автомобілів.

Виручка компанії у 2021 році становила 45 млн грн. У 2022 році, коли Getmancar розпочав міжнародну експансію, цей показник зріс до 88 млн грн.

До початку повномасштабного вторгнення Росії компанію оцінювали приблизно у $15–17 млн.