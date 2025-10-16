24 млрд грн убытков ежегодно: в Украине "в тени" обрабатывают более 4 млн га земель

В Украине более 4 миллионов гектаров земель обрабатываются вне правового поля, что ежегодно наносит государству ущерб на около 24 миллиардов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укринформ со ссылкой на сообщения заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дениса Башлыка.

Незаконная обработка земель в Украине

"Спутниковый мониторинг показывает, что в Украине около 4 млн га земель обрабатывается в "серую" или в "черную". То есть это земельные участки, которые три года подряд обрабатываются, но на них не зарегистрировано никаких прав. Потенциальный ущерб, нанесенный таким количеством земель, обрабатываемых "в тени", составляет около 24", - сказал он.

Башлык отметил, что в ранее озвученную сумму убытков не включены потенциальные неуплаченные налоги и потери от реализации продукции, выращенной на этих земельных участках без официального учета.

Он подчеркнул, что ситуация значительно ухудшилась после 2022 года, когда из-за войны войны в Украине фактически приостановили проведение земельных инспекций. Министерство экономики совместно с Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра работает над безопасными способами восстановления публичной кадастровой карты.

Одной из приоритетных задач, по словам Башлыка, является возобновление эффективного контроля за использованием земель с применением риск-ориентированного подхода.

"Наша задача – не давить на "белый" бизнес, а найти механизм, как сделать проверки прозрачными, невозможными для злоупотреблений. Здесь не обойтись без общественного контроля. Это один из самых эффективных предохранителей", – подчеркнул Башлык.

Башлык отдельно отметил важность цифровизации земельных процессов. По его словам, речь идет не только о переводе старых процедур в цифровой формат, но и об их полной перестройке с акцентом на сокращение лишних этапов, автоматизацию, интеграцию реестров и минимизацию прямых контактов граждан с чиновниками.

Он также обратил внимание на риски, когда непрозрачные схемы соглашаются внутри лояльных компаний и координируются через закрытые каналы связи. По мнению Башлыка, это еще раз подтверждает необходимость открытости, доступа общественности к информации и активного участия общественного сектора в контроле за действиями государства.

Ранее сообщалось, что с начала года общины получили 33,8 млрд грн платы за землю, что на 15,3%, или на 4,5 млрд грн, превышает показатели аналогичного периода прошлого года (29,3 млрд грн).