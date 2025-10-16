24 млрд грн збитків щороку: в Україні "в тіні" обробляють понад 4 млн га земель

В Україні понад 4 мільйони гектарів земель обробляються поза межами правового поля, що щороку завдає державі збитків на близько 24 мільярдів гривень.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на повідомлення заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дениса Башлика.

Незаконна обробка земель в Україні

"Супутниковий моніторинг показує, що в Україні близько 4 млн га земель обробляється в "сіру" або в "чорну". Тобто це земельні ділянки, які три роки поспіль обробляються, але на них не зареєстровано жодних прав. Потенційна шкода, яка нанесена такою кількістю ділянок земель, що обробляються "в тіні", становить близько 24 млрд грн в рік", - сказав він.

Башлик зауважив, що до раніше озвученої суми збитків не включені потенційні несплачені податки та втрати від реалізації продукції, вирощеної на цих земельних ділянках без офіційного обліку.

Він підкреслив, що ситуація значно погіршилася після 2022 року, коли через війну в Україні фактично призупинили проведення земельних інспекцій. Наразі Міністерство економіки спільно з Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру працює над безпечними способами відновлення публічної кадастрової карти.

Одним із пріоритетних завдань, за словами Башлика, є відновлення ефективного контролю за використанням земель із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.

"Наше завдання – не тиснути на "білий" бізнес, а знайти механізм, як зробити перевірки прозорими, неможливими для зловживань. Тут не обійтися без громадського контролю. Це один із найефективніших запобіжників", – наголосив Башлик.

Башлик окремо наголосив на важливості цифровізації земельних процесів. За його словами, йдеться не лише про переведення старих процедур у цифровий формат, а про їх повну перебудову з акцентом на скорочення зайвих етапів, автоматизацію, інтеграцію реєстрів та мінімізацію прямих контактів громадян із чиновниками.

Він також звернув увагу на ризики, коли непрозорі схеми погоджуються всередині "лояльних" компаній і координуються через закриті канали зв’язку. На думку Башлика, це ще раз підтверджує необхідність відкритості, доступу громадськості до інформації та активної участі громадського сектору у контролі за діями держави.

Раніше повідомлялось, з початку року громади отримали 33,8 млрд грн плати за землю, що на 15,3%, або на 4,5 млрд грн, перевищує показники аналогічного періоду минулого року (29,3 млрд грн).