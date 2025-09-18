2,5 млрд грн экономии каждый год: как услуги для бизнеса в "Дії" упрощают жизнь предпринимателям

По данным исследования компании Civitta, украинские предприниматели ежегодно более 733 тысяч раз пользуются семью ключевыми бизнес-услугами в "Дії". Наиболее популярной остается автоматическая регистрация ФЛП – самый быстрый в мире сервис открытия бизнеса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

Благодаря цифровым решениям ежегодная экономия для бизнеса составляет 2,5 млрд. гривен. Если бы все предприниматели пользовались услугами "Дії", эта сумма могла бы вырасти до 3 млрд грн.

Открыть ФЛП, зарегистрировать ООО или подать декларацию можно всего за несколько минут в приложении "Дія". Без очередей, бумажных документов и излишних походов по учреждениям. Это удобно, быстро и выгодно, как для предпринимателей, так и для государства.

Среди самых популярных услуг:

Автоматическая регистрация ФЛП — более 232 тысяч раз, экономия 652 млн грн;

— более 232 тысяч раз, экономия 652 млн грн; Внесение изменений о ФЛП – более 205 тысяч раз, экономия 767 млн грн;

– более 205 тысяч раз, экономия 767 млн грн; Автоматическое закрытие ФЛП – более 177 тысяч раз, экономия 780 млн грн.

"Открыть собственное дело с "Дією" — легко. Несколько кликов вместо очередей и кип бумаг. Цифровизируем услуги, чтобы вы вкладывали свое время и деньги в развитие бизнеса, а не в бюрократию. Ведь каждый бизнес — это дополнительный буст для экономики страны", — подчеркивают в Минцифре.

Исследование провела компания Civitta по заказу Министерства цифровой трансформации Украины при поддержке Программы EGAP, реализуемой Фондом "Восточная Европа" при поддержке правительства Швейцарии.

Добавим, в Украине более 800 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП) уже успешно зарегистрировались через портал "Дія".