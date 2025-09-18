- Категорія
2,5 млрд грн економії щороку: як послуги для бізнесу в "Дії" спрощують життя підприємцям
За даними дослідження компанії Civitta, українські підприємці щороку понад 733 тисячі разів користуються сімома ключовими бізнес-послугами у "Дії". Найбільш популярною залишається автоматична реєстрація ФОП — найшвидший у світі сервіс відкриття бізнесу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".
Завдяки цифровим рішенням щорічна економія для бізнесу становить 2,5 млрд гривень. Якби всі підприємці користувалися послугами у "Дії", ця сума могла б зрости до 3 млрд грн.
Відкрити ФОП, зареєструвати ТОВ чи подати декларацію можна всього за кілька хвилин у застосунку "Дія". Без черг, паперових документів і зайвих походів по установах. Це зручно, швидко та вигідно як для підприємців, так і для держави.
Серед найпопулярніших послуг:
- Автоматична реєстрація ФОП — понад 232 тисячі разів, економія 652 млн грн;
- Внесення змін про ФОП — понад 205 тисяч разів, економія 767 млн грн;
- Автоматичне закриття ФОП — понад 177 тисяч разів, економія 780 млн грн.
"Відкрити власну справу з "Дією" — легко. Кілька кліків замість черг та стосів паперів. Цифровізуємо послуги, щоб ви вкладали свій час і гроші в розвиток бізнесу, а не в бюрократію. Адже кожен бізнес — це додатковий буст для економіки країни", — підкреслюють у Мінцифри.
Дослідження провела компанія Civitta на замовлення Міністерства цифрової трансформації України за підтримки Програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії.
Додамо, в Україні понад 800 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОПів) вже успішно зареєструвалися через портал "Дія".