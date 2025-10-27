- Категория
27 октября введены графики почасовых отключений света для населения и промышленности
27 октября в отдельных регионах Украины действуют графики почасовых отключений света в объеме от 1,5 до 2,5 очередей одновременно. Также введены ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".
Там отметили, что причина введения ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.
"В нескольких регионах Украины вынуждены введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Ограничения будут отменены, как только ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении.
Так, в Киеве, Киевской и Днепропетровской области с утра применены экстренные отключения.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго.
Также вынуждено продлено время применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей в отдельных регионах, которые будут действовать с 07:00 до 19:00.
Энергетики еще раз призывают к экономному потреблению электроэнергии.
Напомним, цены на электроэнергию для населения останутся неизменными в течение отопительного сезона.