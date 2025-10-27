- Категорія
У Києві та двох областях застосовано екстрені відключення світла
27 жовтня за командою "Укренерго "у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.
"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні.
В.о. сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар додав, що внаслідок ворожих атак частина Сумської громади залишилася без електроенергії.
"Роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім споживачам. Прошу мешканців зберігати спокій і з розумінням поставитися до ситуації", - написав він.
Додамо, 24 жовтня в окремих регіонах України діяли графіки погодинних відключень світла обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно. Також в усіх областях були запроваджені обмеження потужності для промисловості й бізнесу.