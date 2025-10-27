Запланована подія 2

В Киеве и двух областях применены экстренные отключения света

свет
Применены экстренные отключения света / Pexels

27 октября по команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

"В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

И.о. сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь добавил, что в результате вражеских атак часть Сумской общины осталась без электроэнергии.

"Работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии всем потребителям. Прошу жителей сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации", – написал он.

Несколько дней назад в отдельных регионах Украины действовали графики почасовых отключений света объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно. Также во всех областях были введены ограничения мощности промышленности и бизнеса.

Автор:
Татьяна Гойденко