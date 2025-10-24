Запланована подія 2

В 12 областях действуют графики почасовых отключений света

Линии электропередач, электроэнергия
Будут действовать почасовые графики в отдельных регионах / Freepik

24 октября с 07:00 до 23:00 в отдельных регионах Украины действуют графики почасовых отключений света в объеме от 1,5 до 2,5 очередей одновременно. Также во всех областях установлены ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Там отметили, что причина введения ограничений – последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

"В двенадцати регионах применяются графики почасовых отключений в объеме от 1,5 до 2,5 очередей одновременно. Также в этот же период на всей территории Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - сообщили в "Укрэнерго".

Объем применения ограничений может измениться. Потребителям советуют следить за информацией на официальных страницах региональных облэнерго.

Кроме того, в результате очередных российских ударов по энергообъектам на утро обесточены потребители в нескольких регионах. В частности – в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Также сложной остается ситуация в Черниговской области.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где есть поврежденные сети. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить стабильное энергоснабжение всем потребителям", - отмечают в "Укрэнерго".

Энергетики еще раз призывают к экономному потреблению электроэнергии.

Напомним, цены на электроэнергию для населения останутся неизменными в течение отопительного сезона.

Автор:
Светлана Манько