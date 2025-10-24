Запланована подія 2

У 12 областях діють графіки погодинних відключень світла

Лінії електропередач, електроенергія
Діятимуть погодинні графіки в окремих регіонах / Freepik

 24 жовтня з 07:00 до 23:00 в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень світла обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно. Також в усіх областях запроваджені обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Там зауважили, що причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Обсяг застосування обмежень може змінитись.Споживачам радять стежити за інформацією на офіційних сторінках регіональних обленерго.

Крім того, внаслідок чергових російських ударів по енергооб’єктах на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема – у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Також складною залишається ситуація на Чернігівщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів", - зауважують в "Укренерго". 

Енергетики вкотре закликають до ощадливого споживання електроенергії. 

Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними протягом опалювального сезону. 

Автор:
Світлана Манько