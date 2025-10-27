Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
27 жовтня запроваджені графіки погодинних відключень світла для населення та промисловості

електроенергія
27 жовтня запроваджені графіки погодинних відключень світла / Shutterstock

27 жовтня в окремих регіонах України діють графіки погодинних відключень світла обсягом від 1,5 до 2,5 черг одночасно. Також запроваджені обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Там зауважили, що причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"У кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Обмеження будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується", - йдеться у повідомленні.

Так, у Києві, Київській та Дніпропетровській області зранку застосовані екстрені відключення.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Інформація про зміни в енергопостачанні доступна на сторінках обленерго.

Також вимушено продовжений час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів в окремих регіонах, які  будуть діяти з 07:00 до 19:00.

Енергетики вкотре закликають до ощадливого споживання електроенергії. 

Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними протягом опалювального сезону. 

Автор:
Світлана Манько