2,77 млрд грн на геймченджеры: Brave1 и BraveTech EU получат финансирование для развития оборонных инноваций

Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет, направленные на развитие высокотехнологичных решений, способных изменять ход войны. Это решение призвано поддержать создание и тестирование новейших технологий, обеспечивающих превосходство над противником.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

По его словам, в рамках обновленной грантовой программы Brave1 предусмотрено финансирование в размере около 2,77 млрд грн. Средства будут направлены на развитие приоритетных направлений: искусственного интеллекта и автономных миссий, ракетных программ, масштабирования производства взрывчатых веществ, а также поддержки инноваций в сферах беспилотных летательных аппаратов, роботизированных наземных комплексов, безэкипажных катеров и систем радиоэлектронной борьбы.

В рамках программы также запускается BraveTech EU – общий грантовый фонд для стартапов Украины и ЕС, объединяющий украинские и европейские стартапы, военных, правительства и инженеров для создания геймченджеров на поле боя.

Для обеспечения преимущества над врагом выделено около 1,42 млрд грн на тестирование и испытание специальных средств. Программа включает как полигонные испытания, так и практическое использование технологий в боевых условиях.

Отдельно 69,4 млн. грн. выделено на усиление киберзащиты государственной цифровой платформы "Дія". Инвестиции направлены на обеспечение безопасности и устойчивости системы в условиях кибервойны.

Увеличение финансирования инновационных проектов уже в этом году критически важно для поддержки технологического обеспечения фронта и развития украинских оборонных технологий.

Напомним, с января по июль 2025 года общие кассовые расходы из государственного бюджета Украина достигла 2,2 трлн грн. Это на 20,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Только в июле было израсходовано 295,8 млрд грн. Больше денег государство тратит на сектор безопасности и обороны — 62,5% от общей суммы расходов.