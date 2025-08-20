Запланована подія 2

2,77 млрд грн на геймченджери: Brave1 та BraveTech EU отримають фінансування для розвитку оборонних інновацій

Верховна Рада України внесла зміни до державного бюджету, спрямовані на розвиток високотехнологічних рішень, здатних змінювати хід війни. Це рішення покликане підтримати створення та тестування новітніх технологій, які забезпечують перевагу над противником.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

За його словами, у межах оновленої грантової програми Brave1 передбачено фінансування у розмірі приблизно 2,77 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на розвиток пріоритетних напрямів: штучного інтелекту та автономних місій, ракетних програм, масштабування виробництва вибухових речовин, а також підтримку інновацій у сферах безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих комплексів, безекіпажних катерів і систем радіоелектронної боротьби.

У межах програми також запускається BraveTech EU — спільний грантовий фонд для стартапів України та ЄС, який об’єднає українські та європейські стартапи, військових, уряди та інженерів для створення геймченджерів на полі бою.

Для забезпечення переваги над ворогом виділено приблизно 1,42 млрд грн на тестування та випробування спеціальних засобів. Програма охоплює як полігонні випробування, так і практичне використання технологій у бойових умовах.

Окремо 69,4 млн грн виділено на посилення кіберзахисту державної цифрової платформи "Дія". Інвестиції спрямовані на забезпечення безпеки та стійкості системи у нових умовах кібервійни.

Збільшення фінансування інноваційних проєктів вже цього року є критично важливим для підтримки технологічного забезпечення фронту та розвитку українських оборонних технологій.

Нагадаємо, з січня по липень 2025 року загальні касові видатки з державного бюджету України досягли 2,2 трлн грн. Це на 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише в липні було витрачено 295,8 млрд грн. Найбільше грошей держава витрачає на сектор безпеки і оборони — 62,5% від загальної суми видатків.

Автор:
Тетяна Гойденко