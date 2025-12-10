33,5 млрд грн на новые проекты: банки профинансировали развитие энергогенерации мощностью почти 1,3 ГВт

В рамках реализации меморандума о финансировании восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от массированных российских атак, банки обеспечили масштабную поддержку бизнесу. С июня 2024 года по декабрь 2025 года соответствующие проекты в 21 области получили финансирование на 33,5 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Эти средства были направлены на развитие генерации в энергетике мощностью 1,29 ГВт, а также на хранение энергии и генерации тепла на 540 МВт .



Кому ушли деньги?

Финансирование распределилось между бизнесом и населением:

бизнес получил более 2,5 тысяч кредитов на сумму 31,3 миллиарда гривен;

граждане получили более 13 тысяч кредитов в сумме 2,2 миллиарда гривен на приобретение энергетического оборудования.

По данным НБУ, по состоянию на 01 декабря, валовой портфель "энергетических" кредитов достиг 21,8 млрд. грн. для юридических лиц и 1,7 млрд. грн. для физических лиц, даже с учетом погашения.

Почему это стало возможным?

Энергетическая отрасль признана приоритетной согласно Стратегии по развитию кредитования, разработанной Национальным банком, Минэкономики и Минфином. Чтобы привлечь банки к активному финансированию, НБУ предпринял ряд важных шагов. В частности, были пересмотрены требования к оценке банками кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования. Это означает, что банкам стало выгоднее принимать в залог генераторы и другое энергетическое оборудование.

Напомним, в июне банки выдали "энергетических" кредитов. на сумму 5,5 млрд грн .