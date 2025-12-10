Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,39

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

33,5 млрд грн на новые проекты: банки профинансировали развитие энергогенерации мощностью почти 1,3 ГВт

зеленая энергетика, ВСЭ
Банки активно финансируют проекты энергогенерации / Depositphotos

В рамках реализации меморандума о финансировании восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от массированных российских атак, банки обеспечили масштабную поддержку бизнесу. С июня 2024 года по декабрь 2025 года соответствующие проекты в 21 области получили финансирование на 33,5 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Эти средства были направлены на развитие генерации в энергетике мощностью 1,29 ГВт, а также на хранение энергии и генерации тепла на 540 МВт .

Кому ушли деньги?

Финансирование распределилось между бизнесом и населением:

  • бизнес получил более 2,5 тысяч кредитов на сумму 31,3 миллиарда гривен;
  • граждане получили более 13 тысяч кредитов в сумме 2,2 миллиарда гривен на приобретение энергетического оборудования.

По данным НБУ, по состоянию на 01 декабря, валовой портфель "энергетических" кредитов достиг 21,8 млрд. грн. для юридических лиц и 1,7 млрд. грн. для физических лиц, даже с учетом погашения.

Почему это стало возможным?

Энергетическая отрасль признана приоритетной согласно Стратегии по развитию кредитования, разработанной Национальным банком, Минэкономики и Минфином. Чтобы привлечь банки к активному финансированию, НБУ предпринял ряд важных шагов. В частности, были пересмотрены требования к оценке банками кредитных рисков и повышены коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования. Это означает, что банкам стало выгоднее принимать в залог генераторы и другое энергетическое оборудование.

Напомним, в июне банки выдали "энергетических" кредитов. на сумму 5,5 млрд грн .

Автор:
Татьяна Ковальчук