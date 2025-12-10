33,5 млрд грн на нові проєкти: банки профінансували розбудову енергогенерації потужністю майже 1,3 ГВт

У рамках реалізації меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від масованих російських атак, банки забезпечили масштабну підтримку бізнесу. З червня 2024 року до грудня 2025 року відповідні проєкти у 21 області отримали фінансування на 33,5 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Ці кошти були спрямовані на розбудову генерації в енергетиці потужністю 1,29 ГВт, а також на зберігання енергії та генерації тепла на 540 МВт.



Кому пішли гроші?

Фінансування розподілилося між бізнесом та населенням:

бізнес отримав понад 2,5 тисячі кредитів на суму 31,3 мільярди гривень;

громадяни отримали понад 13 тисяч кредитів на суму 2,2 мільярди гривень на придбання енергетичного обладнання.

За даними НБУ, станом на 01 грудня, валовий портфель "енергетичних" кредитів досяг 21,8 млрд грн для юридичних осіб та 1,7 млрд грн для фізичних осіб, навіть з урахуванням погашення.

Чому це стало можливим?

Енергетична галузь визнана пріоритетною, відповідно до Стратегії з розвитку кредитування, розробленої Національним банком, Мінекономіки та Мінфіном. Щоб заохотити банки до активного фінансування, НБУ вжив низку важливих кроків. Зокрема, було переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання. Це означає, що банкам стало вигідніше приймати в заставу генератори та інше енергетичне обладнання.

Нагадаємо, у червні банки видали "енергетичних" кредитів.на суму 5,5 млрд грн.