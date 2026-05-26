$35 тысяч за согласование строительства ВЭС: на взятке задержали мэра портового города в Одесской области

В Одесской области стражи порядка задержали мэра одного из городов в Измаильском районе за вымогание $35 000 взятки от украинско-британских инвесторов, которые планировали возвести ветроэлектростанцию для обеспечения региона светом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Детали дела

Для начала работ предприятиям потребовался ордер на удаление зеленых насаждений вдоль подъездных путей. В ходе следствия установлено, что подозреваемый некоторое время блокировал процесс выдачи документа. Он аргументировал задержку отсутствием экологических инспекторов, занятостью работников или отсутствием электроэнергии в городском совете. Предприниматели передали учреждению три генератора в качестве благотворительной помощи для бесперебойной работы, однако рассмотрение документов не ускорилось.

По данным источников "Думской", речь идет о мэре Килии Вячеславе Чернявском.

Во время встречи в ресторане чиновник выдвинул требование передать ему $30 000 за подписание ордера. Впоследствии сумма требования выросла до $35 000. Передача средств была задокументирована правоохранительными органами в рамках уголовного производства.

Для сокрытия неправомерной выгоды чиновник использовал криптосхему:

через посредника предпринимателям передали код для одесского пункта обмена валют;

наличные деньги в обменнике конвертировали в криптовалюту;

средства засчитали на определенный электронный кошелек.

После пересчета первой части в размере $10 000 мер подтвердил получение финансов и приступил к оформлению ордера. Когда документ был готов, инвесторы получили второй код для перевода оставшейся суммы в размере $25 000 по той же схеме. Общая сумма полученных средств составила $35 000. После этого должностного лица задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Одесская областная прокуратура сообщила чиновнику о подозрении по части 4 статьи 368 УК Украины. Прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранении мэра от должности.

"Цинизм этой истории – в контексте. Ветроэлектростанция действительно могла помочь людям. И человек, который должен способствовать таким проектам, их блокировал и выставлял за разблокировку цену. Никакие должности и статусы не помогут избежать ответственности", — подчеркнул Кравченко.

