$35 тисяч за погодження будівництва ВЕС: на хабарі затримали мера портового міста на Одещини

В Одеській області правоохоронці затримали мера одного з міст в Ізмаїльському районі за вимагання $35 000 хабаря від українсько-британських інвесторів, які планували звести вітроелектростанцію для забезпечення регіону світлом.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Деталі справи

Для початку робіт підприємствам був потрібен ордер на видалення зелених насаджень вздовж під’їзних шляхів. В ході слідства встановлено, що підозрюваний певний час блокував процес видачі документа. Він аргументував затримки відсутністю екологічних інспекторів, зайнятістю працівників або відсутністю електроенергії у міській раді. Підприємці передали установі три генератори як благодійну допомогу для безперебійної роботи, проте розгляд документів не прискорився.

За даними джерел "Думської", йдеться про мера Кілії В'ячеслава Чернявського.

Під час зустрічі в ресторані посадовець висунув вимогу передати йому $30 000 за підписання ордера. Згодом сума вимоги зросла до $35 000. Передачу коштів задокументували правоохоронні органи в межах кримінального провадження.

Для приховування неправомірної вигоди посадовець використав криптосхему:

через посередника підприємцям передали код для одеського пункту обміну валют;

готівку в обміннику конвертували в криптовалюту;

кошти зарахували на визначений електронний гаманець.

Після перерахунку першої частини в розмірі $10 000 мер підтвердив отримання фінансів та розпочав оформлення ордера. Коли документ був готовий, інвестори отримали другий код для переказу решти суми у розмірі $25 000 за тією ж схемою. Загальна сума отриманих коштів склала $35 000. Після цього посадовця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Одеська обласна прокуратура повідомила чиновнику про підозру за частиною 4 статті 368 КК України. Прокурори готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення мера від посади.

"Цинізм цієї історії – у контексті. Вітроелектростанція дійсно могла допомогти людям. І людина, яка мала сприяти таким проєктам, натомість їх блокувала та виставляла за розблокування ціну. Жодні посади і статуси не допоможуть уникнути відповідальності", — наголосив Кравченко.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили схему незаконного продажу гуманітарної допомоги на понад 40 млн грн. До неї причетні колишній митник, представник благодійної організації та іноземець.