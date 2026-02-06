$42 млн для 700 тысяч пациентов: ВОЗ объявила план спасения медицины Украины

Всемирная организация здравоохранения объявила о намерении привлечь 42 млн. долларов для поддержки медицинской системы Украины в 2026 году. Цель — обеспечить жизненно необходимой помощью более 700 тысяч украинцев, страдающих последствиями длительной войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило бюро ВОЗ.

Куда направят средства

Привлеченные 42 миллиона долларов будут использованы для решения неотложных потребностей в медицинской сфере:

Экстренная и травматологическая помощь: усиление способностей больниц в прифронтовых зонах.

усиление способностей больниц в прифронтовых зонах. Первое звено: восстановление и поддержка базовых услуг в общинах, пострадавших от боевых действий.

восстановление и поддержка базовых услуг в общинах, пострадавших от боевых действий. Готовность к чрезвычайным ситуациям: разработка планов реагирования на региональном и национальном уровнях.

разработка планов реагирования на региональном и национальном уровнях. Медевакуация: координация перевозки пациентов, нуждающихся в специализированном лечении за границей или в более безопасных регионах Украины.

Атаки на медицинскую инфраструктуру

Система здравоохранения Украины продолжает работу под беспрецедентным давлением. По данным ВОЗ, с начала полномасштабного вторжения было подтверждено 2841 атаку на медицинскую инфраструктуру .

Постоянные удары по энергосетям критически усложняют работу больниц, оказывая базовые услуги в зависимости от наличия генераторов и топлива.

"В 2025 году ВОЗ помогла почти двум миллионам людей получить доступ к медицинской помощи, лекарственным средствам и экстренной поддержке, часто вблизи линии фронта. В 2026 году мы сосредоточимся на обеспечении основных услуг в прифронтовых областях, безопасной медицинской эвакуации, поддержке перемещенных лиц и эффективной координации, чтобы никто не дал ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Напомним, в прошлом году Италия выделила 30 млн евро на строительство нового корпуса Одесской областной детской больницы, что позволит одновременно принимать более 260 детей и укрепит медицинскую систему региона.