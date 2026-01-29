Более 70 школ и 30 больниц: правительство направит почти миллиард гривен в прифронтовые общины

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 987,1 млн грн. субвенции на реализацию 139 проектов восстановления в 2026 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Сообщается, что средства, привлеченные в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), будут направлены на ремонт школ, больниц и объектов критической инфраструктуры, в частности, в прифронтовых областях.

Приоритет – прифронтовые регионы

Нынешний транш субвенции получит 71 община. Особое внимание уделено восстановлению территорий, наиболее страдают от российской агрессии. Средства получит 31 община в следующих областях:

Днепропетровская и Николаевская;

Одесская и Сумская;

Харьковская и Черниговская.

На что потратят деньги

Субвенция позволит профинансировать уже прошедшие строгий отбор и одобрение экспертами Европейского инвестиционного банка. Среди 139 объектов, которые получат финансирование в этом году:

76 учебных заведений (школы и детсады);

(школы и детсады); 39 объектов здравоохранения (больницы и амбулатории);

(больницы и амбулатории); 18 объектов жизнеобеспечения (водоснабжение, тепло и канализация);

(водоснабжение, тепло и канализация); 6 центров предоставления админуслуг (ЦНАПы).

Масштаб программы

Данное финансирование является частью крупного соглашения с ЕИБ на общую сумму 340 млн. евро .

Реализация этих проектов направлена не только на восстановление поврежденной инфраструктуры, но и создание лучших условий для развития общин, повышения качества жизни людей и их безопасности и комфорта.

Фактическая реализация проектов началась еще в 2024 году. Всего в рамках Программы утверждено 152 проекта, из которых 13 проектов уже завершено.

Также Камин принял распоряжение, разработанное Министерством финансов, по распределению дополнительной дотации местным бюджетам в сумме 2,95 млрд. грн. в 2026 году.