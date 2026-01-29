Запланована подія 2

Понад 70 шкіл та 30 лікарень: уряд спрямує майже мільярд гривень у прифронтові громади

будівельник
Уряд спрямував сотні мільйонів на відновлення 6 областей / Freepik

 Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 987,1 млн грн субвенції на реалізацію 139 проєктів відновлення у 2026 році. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Повідомляється, що кошти, залучені в межах угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), будуть спрямовані на ремонт шкіл, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури, зокрема у прифронтових областях.

Пріоритет — прифронтові регіони

Цьогорічний транш субвенції отримає 71 громада. Особливу увагу приділено відновленню територій, що найбільше потерпають від російської агресії. Кошти отримає 31 громада у таких областях:

  • Дніпропетровська та Миколаївська;
  • Одеська та Сумська;
  • Харківська та Чернігівська.

На що витратять гроші

Субвенція дозволить профінансувати проєкти, які вже пройшли суворий відбір та схвалення експертами Європейського інвестиційного банку. Серед 139 об’єктів, що отримають фінансування цього року:

  • 76 закладів освіти (школи та дитсадки);
  • 39 об’єктів охорони здоров’я (лікарні та амбулаторії);
  • 18 об’єктів життєзабезпечення (водопостачання, тепло та каналізація);
  • 6 центрів надання адмінпослуг (ЦНАПи).

Масштаб програми 

Дане фінансування є частиною великої угоди з ЄІБ на загальну суму 340 млн євро.

Реалізація цих проєктів спрямована не лише на відновлення пошкодженої інфраструктури, а й на створення кращих умов для розвитку громад, підвищення якості життя людей та їхньої безпеки і комфорту. 

Фактична реалізація проєктів розпочалася ще у 2024 році. Загалом у межах Програми затверджено 152 проєкти, з яких 13 проєктів вже завершено.

Також Камін ухвалив розпорядження, розроблене Міністерством фінансів, щодо розподілу додаткової дотації місцевим бюджетам у сумі 2,95 млрд грн у 2026 році.

Автор:
Тетяна Бесараб