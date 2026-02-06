Запланована подія 2

$42 млн для 700 тисяч пацієнтів: ВООЗ оголосила план порятунку медицини України

вооз
ВООЗ збирає кошти на підтримку України / Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про намір залучити 42 млн доларів для підтримки медичної системи України у 2026 році. Мета — забезпечити життєво необхідною допомогою понад 700 тисяч українців, які потерпають від наслідків тривалої війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомило бюро ВООЗ.

Куди спрямують кошти

Залучені 42 мільйони доларів будуть використані для вирішення нагальних потреб у медичній сфері:

  • Екстрена та травматологічна допомога: посилення спроможностей лікарень у прифронтових зонах.
  • Первинна ланка: відновлення та підтримка базових послуг у громадах, що постраждали від бойових дій.
  • Готовність до надзвичайних ситуацій: розробка планів реагування на регіональному та національному рівнях.
  • Медевакуація: координація перевезення пацієнтів, які потребують спеціалізованого лікування за кордоном або в безпечніших регіонах України.

Атаки на медичну інфраструктуру

Система охорони здоров’я України продовжує працювати під безпрецедентним тиском. За даними ВООЗ, з початку повномасштабного вторгнення було підтверджено 2 841 атаку на медичну інфраструктуру.

Постійні удари по енергомережах критично ускладнюють роботу лікарень, роблячи надання базових послуг залежним від наявності генераторів та палива.

"У 2025 році ВООЗ допомогла майже двом мільйонам людей отримати доступ до медичної допомоги, лікарських засобів та екстреної підтримки, часто поблизу лінії фронту. У 2026 році ми зосередимось на забезпеченні основних послуг у прифронтових областях, безпечній медичній евакуації, підтримці переміщених осіб та ефективній координації, щоб ніхто не залишився без допомоги тоді, коли вона найбільше потрібна", - зазначив представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Фото 2 — $42 млн для 700 тисяч пацієнтів: ВООЗ оголосила план порятунку медицини України

Нагадаємо, торік Італія виділила 30 млн євро на будівництво нового корпусу Одеської обласної дитячої лікарні, що дозволить одночасно приймати понад 260 дітей і зміцнить медичну систему регіону.

Автор:
Тетяна Бесараб