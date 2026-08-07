4300 деревьев на 34 миллиона: прокуроры задержали организаторов вырубки леса

В Житомирской области прокуроры разоблачили и сообщили о подозрении двум участникам схемы по незаконной вырубке леса, дальнейшему сбыту древесины и легализации добытых средств. Нанесенный окружающей среде ущерб оценивается более чем в 34,26 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, организатором сделки оказался житель Радомышля. Он наладил незаконную вырубку сосен и ольх на землях коммунальной собственности и территории местного лесничества.

Для выполнения работ мужчина за наличные деньги привлекал наемных работников и спецтехнику, самостоятельно определяя участки. При этом сами исполнители не знали о противоправном характере работ.

В период с июня 2024 по февраль 2025 фигуранты незаконно уничтожили около 4300 деревьев.

Для дальнейшей реализации древесины под видом законно заготовленной и легализации доходов организатор привлек местное физическое лицо-предпринимателя. Женщина заключила около 35 договоров на поставку сырья, что позволило отмыть почти 2 млн грн преступного дохода.

Организатору инкриминируют незаконную порубку, транспортировку, сбыт древесины и легализацию имущества (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Его сообщнице сообщили о подозрении в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

В настоящее время обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Житомирской области обнаружен 131 случай незаконного использования сертификатов происхождения лесоматериалов. Их использовало одно из местных предприятий для экспорта древесины.