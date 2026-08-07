4300 дерев на 34 мільйони: прокурори затримали організаторів вирубки лісу

На Житомирщині прокурори викрили та повідомили про підозру двом учасникам схеми з незаконної вирубки лісу, подальшого збуту деревини та легалізації здобутих коштів. Завдані довкіллю збитки оцінюються у понад 34,26 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, організатором оборудки виявився житель Радомишля. Він налагодив незаконне вирубування сосен і вільх на землях комунальної власності та території місцевого лісництва.

Для виконання робіт чоловік за готівку залучав найманих працівників та спецтехніку, самостійно визначаючи ділянки. При цьому самі виконавці не знали про протиправний характер робіт.

У період з червня 2024 року по лютий 2025 року фігуранти незаконно знищили близько 4300 дерев.

Для подальшої реалізації деревини під виглядом законно заготовленої та легалізації доходів організатор залучив місцеву фізичну особу-підприємця. Жінка уклала близько 35 договорів на постачання сировини, що дозволило відмити майже 2 млн грн злочинного доходу.

Організаторові інкримінують незаконну порубку, транспортування, збут деревини та легалізацію майна (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України). Його спільниці повідомили про підозру у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, у Житомирській області виявили 131 випадок незаконного використання сертифікатів походження лісоматеріалів. Їх використовувало одне з місцевих підприємств для експорту деревини.