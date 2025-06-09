"5-7-9%": за неделю предпринимателям выдано 2,2 млрд грн кредитов

За прошедшую неделю предприниматели в Украине получили 804 льготных кредита на общую сумму 2,2 млрд гривен в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Из них 652 кредита на сумму 1,7 млрд грн предоставили банки государственному сектору экономики.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Льготные кредиты для бизнеса

С начала 2025 года в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" украинские предприниматели уже получили 12537 кредитов на общую сумму 39 млрд грн. Из них 8343 займа на 17,5 млрд грн предоставили банки государственного сектора экономики.

С начала действия военного положения предприятиям было выдано в общей сложности 82 172 кредита на сумму 315,4 млрд грн. Из этой суммы 60205 кредитов на 159,2 млрд грн обеспечили банки госсектора.

По состоянию на 9 июня 2025 кредитные средства были направлены на следующие цели:

42,86 млрд грн — на инвестиционные проекты;

— на инвестиционные проекты; 77,33 млрд грн — в поддержку оборотного капитала;

— в поддержку оборотного капитала; 47,69 млрд грн — на развитие агропроизводителей;

— на развитие агропроизводителей; 39,64 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

— на переработку сельскохозяйственной продукции; 2,63 млрд грн — на финансирование энергосервисных проектов;

— на финансирование энергосервисных проектов; 57,30 млрд грн – на реализацию антивоенных инициатив;

– на реализацию антивоенных инициатив; 35,40 млрд грн – в поддержку бизнеса в зонах повышенного военного риска.

Программа продолжает являться важным инструментом для развития бизнеса и стабилизации экономики в условиях войны.

Всего с момента старта программы подписано 116 994 кредитных договора на 405,1 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 80 681 договор на 185,8 млрд грн.

Напомним, правительство перечислило Фонду развития предпринимательства 2 млрд гривен для компенсации процентных ставок по кредитам, выданным в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в мае.